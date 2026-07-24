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Суд закрыл дело против Лапорты о предполагаемом мошенничестве на 91,5 тысячи евро

Суд Барселоны закрыл уголовное дело в отношении президента «Барселоны» Жоана Лапорты, которого подозревали в мошенничестве при привлечении инвестиций. Об этом сообщает Sport.es.

Источник: Getty Images

Жалобу подала женщина, инвестировавшая средства в две компании, к которым имели отношение Лапорта и несколько бывших руководителей каталонского клуба. В январе по делу также дали показания Рафа Юсте, бывший вице-президент «Барселоны» Хавьер Сала-и-Мартин и экс-генеральный директор клуба Жоан Оливер.

В 2016 году заявительница предоставила компании Core Store заем на 50 тысяч евро под 6% годовых. Проект предполагал содействие выходу «Реус Депортиу» во второй дивизион чемпионата Испании. Кроме того, женщина вложила 54 тысячи евро в акции CSSB Limited, занимавшейся созданием в Китае футбольной академии по образцу Ла Масии. Общую сумму предполагаемого ущерба оценивали в 91,5 тысячи евро.

Следственный суд № 22 Барселоны не обнаружил достаточных оснований считать, что обвиняемые совершили уголовное преступление. Судья пришла к выводу, что представленные материалы не подтверждают наличие мошеннических соглашений или намерения обмануть инвестора.