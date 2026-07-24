Суд закрыл дело против Лапорты о предполагаемом мошенничестве на 91,5 тысячи евро

В 2016 году заявительница предоставила компании Core Store заем на 50 тысяч евро под 6% годовых. Проект предполагал содействие выходу «Реус Депортиу» во второй дивизион чемпионата Испании. Кроме того, женщина вложила 54 тысячи евро в акции CSSB Limited, занимавшейся созданием в Китае футбольной академии по образцу Ла Масии. Общую сумму предполагаемого ущерба оценивали в 91,5 тысячи евро.