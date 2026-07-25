«Манчестер Сити» продлил контракт с узбекистанским футболистом Хусановым

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» продлил контракт с узбекистанским защитником Абдукодиром Хусановым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение с игроком рассчитано до 2031 года.
Хусанову 22 года, он выступает за «Манчестер Сити» с января 2025 года. В составе команды он стал обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. Всего за английскую команду он провел 47 матчей и забил 1 гол. В составе сборной Узбекистана защитник сыграл 30 матчей, включая три игры на прошедшем чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.
Хусанов стал седьмым футболистом «Манчестер Сити» из стран бывшего СССР. В 2001 году за клуб выступал российский полузащитник Андрей Канчельскис, также игроками команды из Манчестера были грузинские защитники Кахабер Цхададзе, Муртаз Шелия, полузащитники Георгий Кинкладзе, Михаил Кавелашвили, а также украинский защитник Александр Зинченко.