Лучший игрок ЧМ-2026 Родри договорился с «Реалом» об условиях контракта

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Полузащитник сборной Испании и английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Родри согласовал условия контракта с мадридским «Реалом», сообщает журналист Marca Маттео Моретто.
По информации источника, Родри ожидает, что «Реал» и «Манчестер Сити» договорятся о стоимости трансфера. Ранее главный тренер «горожан» Энцо Мареска сообщил, что полузащитник перенесет операцию на спине в понедельник.
Сборная Испании 19 июля обыграла команду Аргентины (1:0) в финале чемпионата мира. По окончании игры Родри получил «Золотой мяч» как лучший игрок турнира. В 2024-м он был признан лучшим игроком победного для сборной Испании чемпионата Европы.
Родри 30 лет. Он выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года, до этого защищал цвета мадридского «Атлетико», воспитанником которого является, и «Вильярреала». Вместе с «горожанами» испанец стал четырехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка Англии, трехкратным обладателем Кубка английской лиги, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА и Суперкубка Англии. Полузащитник стал обладателем награды «Золотой мяч» от France Football в 2024 году.