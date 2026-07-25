Лучший игрок ЧМ-2026 Родри договорился с «Реалом» об условиях контракта

Родри 30 лет. Он выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года, до этого защищал цвета мадридского «Атлетико», воспитанником которого является, и «Вильярреала». Вместе с «горожанами» испанец стал четырехкратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка Англии, трехкратным обладателем Кубка английской лиги, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, Суперкубка УЕФА и Суперкубка Англии. Полузащитник стал обладателем награды «Золотой мяч» от France Football в 2024 году.