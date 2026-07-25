Хусанов: «Теперь передо мной новый вызов — произвести впечатление на Мареску»

В субботу манчестерский клуб сообщил о пролонгировании соглашения с 22-летним футболистом до 2031 года.
«Это отличный день для меня и моей семьи. Я очень рад продлить контракт с “Сити”.
Я наслаждался каждой минутой с момента приезда в Манчестер и чувствую, что заметно расту и многому учусь как футболист.
Теперь передо мной новый вызов — произвести впечатление на [нового главного тренера] Энцо Мареску и его штаб и регулярно попадать в состав. Я твердо намерен этого добиться.
Спасибо болельщикам «Сити» за поддержку. Она была очень важна для меня, пока я осваивался в Англии и Премьер-лиге. Теперь я смотрю только вперед. Готов сделать все возможное, чтобы помочь клубу добиться максимального успеха", — цитирует Хусанова клубная пресс-служба.