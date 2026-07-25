Хусанов: «Теперь передо мной новый вызов — произвести впечатление на Мареску»

Спасибо болельщикам «Сити» за поддержку. Она была очень важна для меня, пока я осваивался в Англии и Премьер-лиге. Теперь я смотрю только вперед. Готов сделать все возможное, чтобы помочь клубу добиться максимального успеха", — цитирует Хусанова клубная пресс-служба.