Месси исключили из состава на Матч звезд MLS

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси исключен из состава на Матч звезд североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Об этом сообщила пресс-служба организации.
Также исключены южноафриканский защитник «Чикаго» Мбекезели Мбокази и аргентинский полузащитник «Интер Майами» Родриго де Пауль.
Причины данного решения не называются, однако все три футболиста участвовали в чемпионате мира, который завершился 19 июля. Аргентинцы дошли до финала, в котором уступили испанцам (0:1 — после дополнительного времени). Южноафриканцы впервые вышли в плей-офф мирового первенства, завершив участие в 1/16 финала, проиграв канадцам (0:1).
Месси 39 лет, он выступает за «Интер Майами» с 2023 года. В Европе аргентинец играл за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014, 2026), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Месси принадлежит рекорд по числу «Золотых мячей» (8).
Матч звезд MLS пройдет в ночь на 30 июля мск. Месси в третий раз вошел в заявку на участие в мероприятии, однако ни разу в нем не участвовал.