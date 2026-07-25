Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Родина
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Текстильщик
0
:
Спартак Кс
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Факел
1
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Зенит
5
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
0
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Месси исключили из состава на Матч звезд MLS

Также был исключен его партнер по клубу и сборной Родриго де Пауль.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси исключен из состава на Матч звезд североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Также исключены южноафриканский защитник «Чикаго» Мбекезели Мбокази и аргентинский полузащитник «Интер Майами» Родриго де Пауль.

Причины данного решения не называются, однако все три футболиста участвовали в чемпионате мира, который завершился 19 июля. Аргентинцы дошли до финала, в котором уступили испанцам (0:1 — после дополнительного времени). Южноафриканцы впервые вышли в плей-офф мирового первенства, завершив участие в 1/16 финала, проиграв канадцам (0:1).

Месси 39 лет, он выступает за «Интер Майами» с 2023 года. В Европе аргентинец играл за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014, 2026), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Месси принадлежит рекорд по числу «Золотых мячей» (8).

Матч звезд MLS пройдет в ночь на 30 июля мск. Месси в третий раз вошел в заявку на участие в мероприятии, однако ни разу в нем не участвовал.