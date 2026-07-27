В Англии нашли способ бороться с «тактическими тайм-аутами» в футболе

В английском футболе готовятся к внедрению экспериментального правила против затяжки времени вратарями, сообщает Би-би-си.
Футбольная ассоциация Англии (FA), Премьер-лига, Английская футбольная лига, Национальная лига и Женская Суперлига поддержали эту меру. Теперь она должна получить одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), пишет издание.
Обсуждение проблемы затяжки времени игры вратарями из-за «ложных травм» идет уже несколько сезонов. Би-би-си называет такие эпизоды «тактическими тайм-аутами» для команд, чьи голкиперы изображают повреждение. Пока физиотерапевт оказывает помощь вратарю, все остальные игроки спешат в техническую зону для командного собрания. Как только тренер дает свои инструкции, вратарь встает и продолжает игру.
Организация Pro Ref, возглавляемая экс-арбитром ФИФА Ховардом Уэббом, вела переговоры с лигами, чтобы найти решение вопроса.
Суть найденного компромисса: если голкипер требует помощи врачей, тренер обязан в течение 10 секунд назвать полевого игрока, и он на одну минуту покинет поле. Если тренер не уложится в это время, то поле покинет капитан команды.
Таким образом, команда, пытающаяся выиграть время или сбить темп соперника с помощью ложной травмы вратаря, будет вынуждена минуту играть в меньшинстве.
По информации издания, если IFAB даст разрешение, то первый матч с применением этого правила состоится 1 августа в Кубке Английской футбольной лиги между «Транмир Роверс» и «Рочдейлом».