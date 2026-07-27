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В Англии нашли способ бороться с «тактическими тайм-аутами» в футболе

В английском футболе протестируют новое правило: если вратарю потребуется помощь врачей, кто-то из его одноклубников должен будет покинуть поле на одну минуту.

Источник: Getty Images

В английском футболе готовятся к внедрению экспериментального правила против затяжки времени вратарями, сообщает Би-би-си.

Футбольная ассоциация Англии (FA), Премьер-лига, Английская футбольная лига, Национальная лига и Женская Суперлига поддержали эту меру. Теперь она должна получить одобрение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), пишет издание.

Обсуждение проблемы затяжки времени игры вратарями из-за «ложных травм» идет уже несколько сезонов. Би-би-си называет такие эпизоды «тактическими тайм-аутами» для команд, чьи голкиперы изображают повреждение. Пока физиотерапевт оказывает помощь вратарю, все остальные игроки спешат в техническую зону для командного собрания. Как только тренер дает свои инструкции, вратарь встает и продолжает игру.

Организация Pro Ref, возглавляемая экс-арбитром ФИФА Ховардом Уэббом, вела переговоры с лигами, чтобы найти решение вопроса.

Суть найденного компромисса: если голкипер требует помощи врачей, тренер обязан в течение 10 секунд назвать полевого игрока, и он на одну минуту покинет поле. Если тренер не уложится в это время, то поле покинет капитан команды.

Таким образом, команда, пытающаяся выиграть время или сбить темп соперника с помощью ложной травмы вратаря, будет вынуждена минуту играть в меньшинстве.

По информации издания, если IFAB даст разрешение, то первый матч с применением этого правила состоится 1 августа в Кубке Английской футбольной лиги между «Транмир Роверс» и «Рочдейлом».