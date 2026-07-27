В Англии нашли способ бороться с «тактическими тайм-аутами» в футболе

Обсуждение проблемы затяжки времени игры вратарями из-за «ложных травм» идет уже несколько сезонов. Би-би-си называет такие эпизоды «тактическими тайм-аутами» для команд, чьи голкиперы изображают повреждение. Пока физиотерапевт оказывает помощь вратарю, все остальные игроки спешат в техническую зону для командного собрания. Как только тренер дает свои инструкции, вратарь встает и продолжает игру.