Глава испанской Ла Лиги Тебас оценил обращение Инфантино к критикам ЧМ-2026

«Сегодня Джанни Инфантино опубликовал жалкое сообщение в своем аккаунте. Никто не оспаривает, что футбол — это эмоции и единство. Но прозрачность, надлежащее управление и подотчетность никогда не порождают ненависть, это обязанность. Сильные институты не дискредитируют тех, кто задает вопросы, они отвечают на них», — написал Тебас на своей странице в соцсети Х.