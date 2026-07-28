Глава испанской Ла Лиги Тебас оценил обращение Инфантино к критикам ЧМ-2026

В воскресенье Инфантино опубликовал обращение к людям, раскритиковавшим последний чемпионат мира в США, Канаде и Мексике, призвав их «помедитировать, помолиться или посмотреть футбольный матч».
«Сегодня Джанни Инфантино опубликовал жалкое сообщение в своем аккаунте. Никто не оспаривает, что футбол — это эмоции и единство. Но прозрачность, надлежащее управление и подотчетность никогда не порождают ненависть, это обязанность. Сильные институты не дискредитируют тех, кто задает вопросы, они отвечают на них», — написал Тебас на своей странице в соцсети Х.
«И еще одна мысль, Джанни: когда руководитель посвящает целое послание дискредитации тех, кто осуществляет законный контроль, неизбежно возникает вопрос… Почему именно сейчас? Есть ли что-то, что объясняет такой оборонительный тон? Происходит ли что-то, о чем мы не знаем?» — добавил он.
Неделей ранее Тебас также раскритиковал Инфантино в заявлении для La Gazzetta dello Sport. Тогда он отметил, что время Инфантино в должности вышло, а система прогнила насквозь.
Инфантино 56 лет, он возглавляет ФИФА с 2016 года.