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Глава испанской Ла Лиги Тебас оценил обращение Инфантино к критикам ЧМ-2026

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Президент испанской футбольной Ла Лиги Хавьер Тебас назвал жалким заявление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о критиках чемпионата мира 2026 года.

Источник: Maria Jose Lopez/Europa Press via Getty Images

В воскресенье Инфантино опубликовал обращение к людям, раскритиковавшим последний чемпионат мира в США, Канаде и Мексике, призвав их «помедитировать, помолиться или посмотреть футбольный матч».

«Сегодня Джанни Инфантино опубликовал жалкое сообщение в своем аккаунте. Никто не оспаривает, что футбол — это эмоции и единство. Но прозрачность, надлежащее управление и подотчетность никогда не порождают ненависть, это обязанность. Сильные институты не дискредитируют тех, кто задает вопросы, они отвечают на них», — написал Тебас на своей странице в соцсети Х.

«И еще одна мысль, Джанни: когда руководитель посвящает целое послание дискредитации тех, кто осуществляет законный контроль, неизбежно возникает вопрос… Почему именно сейчас? Есть ли что-то, что объясняет такой оборонительный тон? Происходит ли что-то, о чем мы не знаем?» — добавил он.

Неделей ранее Тебас также раскритиковал Инфантино в заявлении для La Gazzetta dello Sport. Тогда он отметил, что время Инфантино в должности вышло, а система прогнила насквозь.

Инфантино 56 лет, он возглавляет ФИФА с 2016 года.