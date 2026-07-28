Справится ли Мареска с наследством Гвардиолы? Чего ждать от «Манчестер Сити» в новом сезоне

Трудностью на старте могут быть потенциальные трансферы — часто игроки выбирали «Сити» из-за возможности поработать с Гвардиолой. Но Пеп оставил шлейф легендарности в клубе и выстроил работу так, что возможные новички все еще могут делать выбор в пользу голубой части Манчестера на автомате. Самые высокие амбиции ведь никуда не делись. У Марески пока нет такого веса и влияния, но и глобальной перестройки не требуется, а с точечными усилениями «горожане» справятся и без авторитета Энцо.