Справится ли Мареска с наследством Гвардиолы? Чего ждать от «Манчестер Сити» в новом сезоне

Пока Энцо — заложник ожиданий.
Впервые за 11 лет «Манчестер Сити» вступает в сезон с новым тренером. Решившего взять небольшой отпуск от футбола Пепа Гвардиолу сменил Энцо Мареска, за которого «горожане» перевели «Челси» 17 миллионов фунтов. Расставание с лондонцами получилось болезненно странным: итальянец зимой сам заплатил часть компенсации за расторжение контракта, а «Челси» в срочном порядке пришлось искать замену. Ставка была сделана на Лиама Росеньора, но у того ничего не вышло.
В официальном заявлении после назначения Хаби Алонсо клуб назвал баска человеком с «высочайшей порядочностью», очевидно намекая на безответственный уход Марески. Вероятно, Энцо уже тогда знал, что по окончании сезона Гвардиола покинет «Сити», и хотел занять его место. Итальянец осознанно согласился на, возможно, самую сложную тренерскую работу здесь и сейчас — стать наследником Пепа.
Фото Global Look Press.
Личное одобрение Гвардиолы.
К своему уходу из «Челси» в январе 2026-го Мареска сформировал не идеальное, но вполне убедительное резюме в качестве главного: с ходу вернул «Лестер» в АПЛ, а в первом сезоне с лондонцами залетел в топ-4 и выиграл два первых трофея в эпоху Тодда Боэли. Не получилось только в «Парме» (20 очков и 14-е место после 13 туров), но это была его первая работа после должностей ассистента и тренера молодежных команд.
Весомым поводом для отставки стали даже не плохие результаты — две победы в последних девяти матчах во всех турнирах (пятое место в АПЛ и 15 очков отставания от лидирующего «Арсенала»), а испортившиеся отношения с руководством. В частности, боссов «Челси» удивили контакты действующего тренера с представителями «Манчестер Сити», хотя Энцо сам информировал клуб о переговорах с другой командой.
Мареска явно метил на освобождающееся кресло Гвардиолы, а досидеть до конца сезона теперь точно не мог — после предметного общения с манчестерским клубом это стало невозможным. Вероятно, в «Сити» разработали специальный сценарий возможного ухода испанца и заранее решили сделать Энцо главным действующим лицом постпеповского проекта.
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Бывший тренер «Челси» был не единственным кандидатом на замену Гвардиоле, но, по словам генерального директора Феррана Сориано, «лучшим из всего списка». Важным критерием был опыт итальянца в клубе и знакомство с некоторыми игроками — шесть лет назад Энцо тренировал «Манчестер Сити» U-23, а в историческом для «горожан» сезоне-2022/23 ассистировал Пепу.
В мае издание talkSPORT отмечало: Пеп хочет сохранить свое наследие в клубе. Якобы Гвардиола лично поддержал назначение Марески и участвовал в принятии решения по своему преемнику вместе со спортивным директором Угу Вианой. Дэвид Орнштейн из The Athletic добавлял, что итальянец еще до официального вступления в должность начал планирование предсезонной подготовки, в том числе и трансферную кампанию.
Но личная рекомендация работает не всегда. В 2013 году сэр Алекс Фергюсон одобрил в качестве преемника кандидатуру Дэвида Мойеса, считая его видение футбола максимально близким к своему. Вот только легендарный шотландец упустил из виду, что оставляет хотя и чемпионскую, но все же требующую большой перестройки команду с состарившимся костяком и слабым резервом. После успешного периода Фергюсона от Мойеса сразу ждали больших побед, но справиться Дэвид не смог — его уволили за полтора месяца до конца чемпионата.
Стиль Марески очень похож на идеологию Гвардиолы — вратарь с хорошим первым пасом, неустанно подключающиеся к атакам крайние защитники, глубоко выдвигающиеся для контроля мяча центрбеки, техничные роботизированные полузащитники, заточенные на передачу и владение мячом. Пеп явно держал в голове схожесть принципов и вряд ли мог найти более подходящую креатуру.
Пеп Гвардиола.
Фото Getty Images.
Мощная база и главная сложность.
Помимо насыщенного успехами и кубками наследия, Пеп оставляет своему преемнику классную, сыгранную и свежую команду. Пришедшие прошлым летом Шерки, Рейндерс, Доннарумма, Аит-Нури наладили связи со «старичками», зимние новички (Семеньо и Геи) также успешно адаптировались, молодежь (О’Райли, Льюис, Аллейн) аккуратно подведена к основе, ближайший запас всегда в боевой готовности.
В основе точно будет несколько опытных людей, которых можно считать стержнем коллектива. То, чего Мареске не хватало в «Челси», где самым опытным был Рис Джеймс с пятью сезонами в Лондоне.
Большинство из этих игроков прекрасно знакомы со своим новым главным тренером — с частью из них итальянец пересекался в бытность ассистентом Пепа, а с некоторыми еще в молодежной команде. Риска потерять раздевалку практически нет. Да, в «Челси» у Марески разладился контакт с Коулом Палмером, но это скорее единичный случай.
Трудностью на старте могут быть потенциальные трансферы — часто игроки выбирали «Сити» из-за возможности поработать с Гвардиолой. Но Пеп оставил шлейф легендарности в клубе и выстроил работу так, что возможные новички все еще могут делать выбор в пользу голубой части Манчестера на автомате. Самые высокие амбиции ведь никуда не делись. У Марески пока нет такого веса и влияния, но и глобальной перестройки не требуется, а с точечными усилениями «горожане» справятся и без авторитета Энцо.
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Новый «Манчестер Сити».
Сразу после новости об уходе Пепа клуб объявил, что вместе с испанцем команду покинет большая часть тренерского штаба. В том числе ассистенты Пеп Линдерс и Коло Туре, специалист по физподготовке Лоренцо Буэнавентура, тренер вратарей Хаби Мансисидор и советник Манель Эстиарте.
Помогать Мареске обновлять «Сити» будет совершенно другой коллектив (кроме тренера по стандартным положениям Джеймса Френча и тренера вратарей Ричарда Райта). Все они были одной командой и в «Челси».
— Бывший вратарь «Сити» Вилли Кабальеро играл с Мареской в «Малаге», а работает с итальянцем с сезона-2023/24 и в Манчестере займется привычным делом — будет выполнять роль одного из главных советников, содействовать в проведении тактических занятий и подменять Энцо во время дисквалификаций. Проще говоря, станет его правой рукой.
— 40-летний Дэнни Уокер долго был ассистентом в клубе в молодежках разного возраста и в U-23 познакомился с Энцо. Как только Мареска стал помощником Гвардиолы, Уокер ушел главным в «Питерборо» U-21, но вернулся в штаб итальянца, когда тот оказался в «Лестере».
— Тренер вратарей Микеле Де Бернардин впервые пересекся с Мареской еще в «Парме». Летом 2023-го Энцо позвал знакомого в «Лестер», а затем продавил его назначение в «Челси» — говорил, что не подпишет контракт, если в клубе не будет Микеле. Кроме того, Де Бернардин занимается позиционированием полевых футболистов, чтобы те получали мяч от голкипера в наиболее выгодной позиции.
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— Также в штаб войдут привычные итальянцу тренер по физподготовке и специалист по питанию Маркос Альварес, тактик защитных построений и важное звено между молодежной командой и основой Роберто Витьелло, бывший видеоаналитик сборной Андорры, «Барселоны Б» и «Атлетико» (с Мареской со времен «Лестера») Хавьер Молина Кабальеро, автор книг о работе ассистентов и тренер по индивидуальному развитию «Челси» в момент нахождения в Лондоне Марески Денис Силва.
Ключевое отличие новой работы — гораздо большее влияние на трансферную политику клуба. Энцо уже стал инициатором перехода 16-летнего таланта Джереми Монги из «Лестера» за 10+2,5 миллиона евро. Также «Сити» близок к Педру Нету и присматривается к Энцо Фернандесу и Мало Гюсто — знакомым итальянцу по «Челси». Ведутся переговоры по Айюбу Буадди (вероятно, ввиду ухода Родри) и уже сделан запрос по 18-летнему вингеру «ПСЖ» Ибраиму Мбайе.
Угу Виана настроен подписать трех игроков: правого защитника, центрального полузащитника и вингера. Учитывая желание и возможность Марески быть в центре всех предстоящих трансферов, итальянец будет лично контролировать переходы желанных целей.
Фото Getty Images.
«Энцо — вылитый Пеп».
Решение о назначении Марески поддержал бывший игрок «Сити» Кайл Уокер. Англичанин отметил, что Энцо был хорошим связующим между игроками и тренерским штабом после ухода Микеля Артеты в «Арсенал».
«Вы могли обратиться к нему, даже если не играли, — подчеркнул Уокер в интервью The Sun. — Или если выходили на поле и хотели получить от него дополнительную информацию, он обязательно предоставлял ее. Энцо всегда находил для вас время и пользовался огромным уважением со стороны игроков».
На протяжении 10 лет в Манчестере Пеп Гвардиола ни разу не дал усомниться в своих человеческих качествах. Он ярко и своевременно раздавал хорошее настроение на пресс-конференциях и во время интервью, грамотно высказывался о своих коллегах, старался наладить семейную атмосферу в команде.
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Мареска решил с ходу перенять эту черту испанца. Первую пресс-конференцию он начал со слов поддержки семье Кевина Кигана, который скончался накануне.
Бывшие игроки Марески тоже часто вспоминают о своем тренере добрым словом. Энцо Фернандес и Марк Кукурелья были очень опечалены его уходом со «Стэмфорд Бридж», Педру Нету грустил, отмечал хорошие отношения в личном плане и говорил «спасибо», а игроки «Лестера» размахивали плакатом «Энцо, мы скучаем по тебе», веселясь в ночном клубе Копенгагена после поражения «Челси».
Особо лестный отзыв о работе с Мареской дал Джейми Варди: «Энцо — вылитый Пеп. Это буквально тот же самый стиль игры. Это как иметь клона».
Фото Getty Images.
Несмотря на близость игровых идей с Пепом, Мареска не хочет бездумно подражать испанскому коллеге. И даже говорит о различии взглядов: «Мы определяем, в каком направлении нужно скорректировать некоторые концепции. Это не будет просто “скопировать и вставить”. Хотя бы потому, что у нас с предыдущим тренером не одинаковое видение футбола».
Пеп создал династию и закончил путь в Манчестере в качестве легенды золотой эпохи. И это с первых минут делает работу Марески невыносимо тяжелой. Итальянца ждет сложнейший вызов — не разрушить выстроенный Гвардиолой механизм и попытаться хотя бы частично повторить успехи предшественника. Но дотянуться до планки, установленной Пепом, практически невозможно.