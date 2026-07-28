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Хаби Алонсо оценил дебют 17-летнего казахстанца за «Челси»

Алонсо считает, что Сатпаев готов к выступлению в АПЛ, так как он «очень сильный и быстрый».

Источник: Getty Images

Казахстанский нападающий «Челси» Дастан Сатпаев хорошо себя проявил в дебютном матче за клуб, заявил главный тренер английской команды Хаби Алонсо, слова которого приводит журналист Бобби Винсент в соцсети Х.

«Он угрожает воротам соперника, он отлично использует внутренний коридор в атаке, атакует с фланга близко к нападающему», — сказал Алонсо.

Алонсо отметил, что Сатпаев готов к выступлению в Английской премьер-лиге (АПЛ): «Он очень сильный, очень быстрый, вы будете впечатлены им».

17-летний Сатпаев забил гол в своем дебютном товарищеском матче за «Челси».

«Челси» объявил о трансфере Сатпаева из «Кайрата» еще в феврале 2025 года. К команде он присоединился только этим летом, форварду 12 августа исполнится 18 лет.

На счету Сатпаева восемь матчей и один гол в составе сборной Казахстана. За основной состав «Кайрата» форвард в 58 матчах забил 26 голов.