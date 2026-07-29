«Сантос» победил УСВ и вышел в ⅛ финала Южноамериканского кубка, Неймар отыграл второй тайм

Бразильский «Сантос» на своем поле победил венесуэльский УСВ в ответном матче 1/16 финала Южноамериканского кубка — 4:2.
Счет на 1-й минуте открыл нападающий гостей Самуэль Соса. На 39-й минуте полузащитник «Сантоса» Мигелито забил ответный гол. На 56-й минуте форвард хозяев Габриэль вывел свою команду вперед. Еще один его гол на 57-й минуте отменили после вмешательства ВАР (офсайд). На 65-й минуте отличился полузащитник «Сантоса» Габриэль Менино.
На 72-й минуте защитник гостей Гонсало Моттес сделал счет 2:3, а точку в матче на 90+5-й минуте поставил форвард «Сантоса» Рони.
Нападающий «Сантоса» Неймар вышел на замену с началом второго тайма. На его счету в атаке 4 ключевых паса и 1 созданный опасный момент.
«Сантос» по сумме двух матчей (первый — 4:2) вышел в ⅛ финала Южноамериканского кубка, где сыграет с эквадорской «Макарой».