«Сантос» победил УСВ и вышел в ⅛ финала Южноамериканского кубка, Неймар отыграл второй тайм

Счет на 1-й минуте открыл нападающий гостей Самуэль Соса. На 39-й минуте полузащитник «Сантоса» Мигелито забил ответный гол. На 56-й минуте форвард хозяев Габриэль вывел свою команду вперед. Еще один его гол на 57-й минуте отменили после вмешательства ВАР (офсайд). На 65-й минуте отличился полузащитник «Сантоса» Габриэль Менино.