«ПСЖ» нашел нового вратаря. Способен ли Судзуки вытеснить Сафонова из старта?

За последний год Матвей Сафонов превратился в одного из главных вратарей планеты. Первый номер команды, которая выиграла две Лиги чемпионов подряд, — титанический статус. В завоевание первого титула россиянин внес не такой существенный вклад, потому что в плей-офф сиял Джанлуиджи Доннарумма. Летом 2025 года итальянец не без скандала перешел в «Манчестер Сити», а «ПСЖ» быстро отправил 40 миллионов евро в «Лилль» за Люка Шевалье.
Учитывая немаленькую по вратарским меркам сумму, было очевидно, что Луис Энрике видит в новичке номера один в воротах. Сафонов, который и Доннарумму откровенно напрягал, вроде бы огорчился и раздумывал над возможностями уйти, но остался и начисто выиграл конкуренцию. Люка так и не освоился в Париже — много ошибался и в целом выглядел крайне неуверенно. Идеально воспользовавшийся шансами Матвей с января вообще не пускал Шевалье на поле.
Несмотря на успехи и отсутствие значимых помарок, вокруг Сафонова до сих пор бушует немало споров, касающихся его уровня — далеко не все уверены, что он соответствует амбициям «ПСЖ». Шевалье дебютным сезоном не убедил совсем и может покинуть команду. Напрашивается логичное решение — купить еще одного голкипера. И, согласно инсайдам, парижское руководство уже подыскало интересный вариант.
Карьера
Фабрицио Романо написал, что французский гранд готов заплатить 33 миллиона евро за 23-летнего вратаря «Пармы» Дзиона Судзуки. Сообщается, что итальянцев такое предложение устраивает. Футболист провел в Серии А два сезона, не теряя места в стартовом составе. Все пропуски матчей были связаны либо с дисквалификацией, либо с травмой — в конце 2025-го Судзуки сломал руку и выбыл на четыре месяца.
Дзион — олицетворение мультикультурности. Родился в США в семье ганца и японки. В семь лет попал в академию «Урава Ред Даймондс» и впоследствии дорос до главной команды, с которой выиграл Азиатскую лигу чемпионов. Европейские топ-клубы уже тогда обратили внимание на молодого голкипера. Особенно активно интересовался «Манчестер Юнайтед», обновлявший вратарскую линию после расставания с Давидом Де Хеа.
«МЮ» договорился с «Урава», но отказался сам Судзуки. Не захотел ехать на манчестерскую скамейку под Андре Онана, а именно такую роль японцу и планировали отвести. «Как футболист и как человек я, конечно, хочу перейти в такой клуб. Но в какой-то момент мне очень захотелось подумать о том, что ждет меня в будущем. После долгих раздумий я принял это решение», — объяснился игрок и подписался с бельгийским «Сент-Трюйденом». Максимально грамотное и дальновидное решение от юного спортсмена, который спокойно мог бы поддаться искушению.
Ему хватило одного сезона в Европе, чтобы перебраться-таки в топ-лигу. «Парма» не пожалела на Дзиона 8,2 миллиона евро. Примечательно, что на первой же пресс-конференции в новом клубе вратарь заговорил по-итальянски, во второй раз ярко продемонстрировав зрелость и высокий интеллект. К сегодняшнему дню языком он владеет свободно. Судзуки также стал первым японским голкипером в истории Серии А.
Оказавшись в Италии, Дзион окончательно закрепился в основе сборной Японии и начал регулярно входить в символические сборные по разным версиям — как страны, так и всей Азии. Он и на чемпионате мира проявил себя достойно. Теперь футболист близок к трансферу в одну из лучших команд мира. Видимо, в отличие от ситуации с «МЮ», чувствует готовность к свершениям на самом высоком уровне. И это неспроста.
Сильные и слабые стороны
Судзуки отлично подходит под стиль Энрике. Луис и на покупке Шевалье настаивал в том числе из-за умения француза участвовать в построении атак, бонусом к которому шла классная игра на ленточке. Японец кажется доработанной версией Люка — более спокойной и мудрой. А в чем-то и более эффективной.
Он способен выводить команду на чужую половину длинными диагоналями, стабилен в игре ногами, хорош на линии, практически не ошибается на выходах во время подач — этот компонент вовсе, по сути, спас «Парму» от вылета, потому что навесов в ее штрафную прилетело с отрывом больше всех в чемпионате. Глобальных уязвимостей не найти. В сезоне-2024/25 (то есть в единственном полном в Италии, без травм) Дзион стал третьим в Серии А по отраженным ударам из штрафной (75) и вторым по успешным подчищающим действиям за ее пределами (19).
Да, откровенных слабостей нет. Но и прямо выдающихся навыков — тоже. Большое количество пропущенных мячей оправдывается манерой «Пармы», по воротам которой часто бьют, но процент сейвов не выглядит убедительным — ни в одном из сезонов Судзуки не удалось добиться 70 процентов. Единственная явная проблема у него касается пенальти, потому что 10 процентов отбитых ударов за карьеру (2 из 20) — слишком слабо, тем более на фоне Сафонова.
Матвею везут умного, разностороннего, во всех смыслах эффектного и просто сильного конкурента. Но и близко не безупречного. Если в выступлениях россиянина ничего радикально не изменится в худшую сторону, Судзуки будет очень-очень тяжело. Шевалье не даст соврать.