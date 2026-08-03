«ПСЖ» нашел нового вратаря. Способен ли Судзуки вытеснить Сафонова из старта?

«МЮ» договорился с «Урава», но отказался сам Судзуки. Не захотел ехать на манчестерскую скамейку под Андре Онана, а именно такую роль японцу и планировали отвести. «Как футболист и как человек я, конечно, хочу перейти в такой клуб. Но в какой-то момент мне очень захотелось подумать о том, что ждет меня в будущем. После долгих раздумий я принял это решение», — объяснился игрок и подписался с бельгийским «Сент-Трюйденом». Максимально грамотное и дальновидное решение от юного спортсмена, который спокойно мог бы поддаться искушению.