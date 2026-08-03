Победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» Хендерсон перешел в «Челси»

С лета 2025 года Хендерсон выступал за английский «Брентфорд». Большую часть карьеры полузащитник провел в «Ливерпуле», с которым стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, кубок и суперкубок страны, а также дважды завоевал Кубок английской лиги.