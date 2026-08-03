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Победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» Хендерсон перешел в «Челси»

Футболист заключил с лондонским клубом двухлетнее соглашение.

Источник: ФК "Челси"

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Футболист сборной Англии Джордан Хендерсон стал игроком «Челси». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Лондона.

Соглашение с 36-летним полузащитником рассчитано на два сезона.

С лета 2025 года Хендерсон выступал за английский «Брентфорд». Большую часть карьеры полузащитник провел в «Ливерпуле», с которым стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, кубок и суперкубок страны, а также дважды завоевал Кубок английской лиги.

В составе сборной Англии Хендерсон провел 91 матч и забил 3 мяча. Он является серебряным призером чемпионата Европы (2021) и обладателем бронзовой награды чемпионата мира (2026).