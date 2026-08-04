Хендерсон — о переходе в «Челси»: «С таким составом и таким тренером возможно все»

36-летний экс-игрок «Ливерпуля» перебрался в лондонский клуб на правах свободного агента после ухода из «Брентфорда» и подписал контракт до 2028 года.
"У нас состоялся очень хороший разговор [с главным тренером Хаби Алонсо]. Я очень восхищался Хаби как игроком, а теперь очень уважаю его и как тренера. То, чего он добился за последние несколько лет, действительно впечатляет.
Все мои знакомые, которые работали или играли с ним, отзывались о нем очень хорошо. Ни один человек не сказал о нем ничего плохого. Это многое говорит о Хаби.
Когда я сам поговорил с ним, у меня осталось очень хорошее впечатление. Для меня будет честью играть под его руководством.
Для меня главное — каждый день отдавать все силы с нынешнего момента и до того дня, когда я покину клуб, как на поле, так и за его пределами. Мне просто нужно оставаться тем, кем я был практически на протяжении всей карьеры, стараться помогать окружающим меня игрокам и приносить команде как можно больше пользы.
Главная цель — быть конкурентоспособными и добиваться успеха. Впереди много интересного, но и работы предстоит немало. Нужно выкладываться полностью и быть соперником, которого тяжело победить в каждом матче.
Думаю, мы способны на это. Когда вы готовы к каждой игре, а также конкурируете на самом высоком уровне, то с таким составом и таким тренером возможно все", — сказал Хендерсон в интервью клубной пресс-службе.