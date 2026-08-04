Хендерсон — о переходе в «Челси»: «С таким составом и таким тренером возможно все»

Для меня главное — каждый день отдавать все силы с нынешнего момента и до того дня, когда я покину клуб, как на поле, так и за его пределами. Мне просто нужно оставаться тем, кем я был практически на протяжении всей карьеры, стараться помогать окружающим меня игрокам и приносить команде как можно больше пользы.