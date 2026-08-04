У новичков «Челси» Хендерсона и Уэлбека — 863 матча в АПЛ на двоих. Больше ни у кого в клубе нет и 200 игр

У 36-летнего Хендерсона — 463 матча в АПЛ, у 35-летнего Уэлбека — ровно 400 игр. Их ближайшим преследователем является 26-летний Педру Нету (180 матчей).
Хендерсон и Уэлбек перешли в «Челси» этим летом. Оба игрока подписали контракты до 2028 года.
Новички «Челси» Дэнни Уэлбек и Джордан Хендерсон с огромным отрывом лидируют среди игроков клуба по числу проведенных матчей в английской Премьер-лиге.
У 36-летнего Хендерсона — 463 матча в АПЛ, у 35-летнего Уэлбека — ровно 400 игр. Их ближайшим преследователем является 26-летний Педру Нету (180 матчей).
Хендерсон и Уэлбек перешли в «Челси» этим летом. Оба игрока подписали контракты до 2028 года.