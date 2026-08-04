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Нико Гонсалес: «Мне нравятся тренировки с Мареской. Конечно, они отличаются от тех, что были при Гвардиоле»

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Нико Гонсалес поделился впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера «горожан» Энцо Марески.

Источник: Sport24

"Сезон очень длинный, поэтому мы должны быть готовы адаптироваться к новым требованиям Энцо.

Мне нравятся наши тренировки с ним. Конечно, по сравнению с прошлым годом и работой с Пепом [Гвардиолой] есть различия, но в нашей игре и много общего. Общая идея та же: высокий прессинг, стремление как можно быстрее вернуть мяч и много передач.

Важно сохранить тот же уровень, на котором мы играли в последние годы, и те же амбиции. Думаю, именно этого хочет Энцо, и мне все очень нравится.

Я чувствую усталость, потому что мы много тренируемся. Но это хорошо, нам нужно привыкнуть к такому ритму. Лето было долгим, и теперь мы должны набрать форму и немного потерпеть.

Мы хорошо сыграли с «Интером», идеи становятся все понятнее, и сейчас это самое важное", — приводит слова Гонсалеса клубная пресс-служба.