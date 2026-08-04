Нико Гонсалес: «Мне нравятся тренировки с Мареской. Конечно, они отличаются от тех, что были при Гвардиоле»

Мне нравятся наши тренировки с ним. Конечно, по сравнению с прошлым годом и работой с Пепом [Гвардиолой] есть различия, но в нашей игре и много общего. Общая идея та же: высокий прессинг, стремление как можно быстрее вернуть мяч и много передач.