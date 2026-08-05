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«Челси» скупает престарелых звезд: Уэлбека и Хендерсона все уже списали. В чем смысл этих трансферов?

Ветераны нужны Хаби Алонсо.

Источник: Sport24

«Челси» совершил два неожиданных трансфера — подписал 35-летнего Дэнни Уэлбека и 36-летнего Джордана Хендерсона. Английские ветераны резко не вписываются в сформировавшуюся за последние годы трансферную политику лондонцев, которая основывалась на покупке игроков младше 25 лет. «Челси» толпами подписывал талантливую молодежь, превратившись с запасом самую юную команду АПЛ.

Однако подобный курс критиковали даже внутри клуба, а проблему с отсутствием опытных футболистов признал и новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо. В последние годы результаты лондонцев действительно становились все хуже. Трансферы двух ветеранов направлены на исправление проблем.

Источник: ФК "Челси"

«Челси» давно не покупал возрастных игроков

С 2022 года клуб принадлежит компании BlueCo во главе с американцем Тоддом Боули, который тут же внедрил в политику «Челси» принципы манибола. Зародившаяся в бейсболе стратегия управления заточена в первую очередь на получение прибыли, и лондонцы занялись поиском молодых футболистов, прогнозируя их будущее развитие.

Так клуб переключился в трансферах на молодежь. За более чем четыре года при BlueCo «Челси» лишь дважды купил футболистов старше 29 лет. Причем оба игрока пришли в первое трансферное окно при новых владельцах — летом 2022-го, когда нынешние спортивные директора еще не работали, а трансферную политику не сформировали до конца. Возрастными новичками оказались 31-летний Калиду Кулибали и 33-летний Пьер-Эмерик Обамеянг: оба покинули Лондон через год.

Последние три года лондонцы вообще не покупали футболистов старше 25 лет. Только летом 2024-го подписали 26-летнего центрального защитника Тосина Адарабиойо, но он пришел за бесплатно. Англичанин по-прежнему в «Челси» и до прихода Уэлбека и Хендерсона оставался вторым по возрасту игроком в составе — уступил лишь другому ЦЗ Акселю Дисаси. Француз старше на полгода, а прошлый сезон провел в аренде за «Вест Хэм».

Источник: ФК "Челси"

К нынешнему сезону АПЛ «Челси» четвертый раз подряд подходит в статусе самой молодой команды чемпионата. Сейчас средний возраст игроков составляет 24,1 года. Ростер ощутимо повзрослел, но все еще остается самым юным: к примеру, в кампании-2023/24 раздевалка «Стэмфорд Бридж» больше напоминала группу старшекурсников бакалавриата. Тогда средний возраст состава составлял всего 22,2 года.

В топ-7 самых возрастных новичков при BlueCo вошел даже Жоао Педро, хотя бразилец пришел из «Брайтона» прошлым летом всего в 23 года. «Челси» не просто отказался от футболистов старше 25 лет. Клуб узко систематизировал и тиражировал закупку молодых футболистов похожих по типажу и функционалу. За год в клуб могло заехать пару десятков новичков: самые талантливые оставались в главной команде, кого-то спихивали в аренду партнерскому «Страсбуру», кого-то — в другие клубы.

Летом 2024-го у «Челси» оказалось в заявке более 40 футболистов. А одновременно клуб держал сразу восемь вратарей. Некоторые новички походили друг на друга не только стилем игры, но и даже внешне. Так зарождались мемы про одинаковых вингеров и центральных защитников. Шутки в интернете вызывали и длиннющие контракты, которые «Челси» давал юным новобранцам — заключался на семь, восемь лет.

Источник: Reuters

Отсутствие опыта превратилось в проблему

Вот только выиграть ничего значимого с ультрамолодым составом не получилось. Более того — результаты ухудшились. За последние четыре года «Челси» завоевал два малозначимых трофея: Лигу конференций и клубный чемпионат мира. При этом в последний полноценный сезон при Романе Абрамовиче (2020/21) лондонцы выиграли Лигу чемпионов и вышли в финал Кубка Англии.

Но регулярно обновляющийся и омолаживающийся состав не имеет шансов повторить такие результаты. Об этом предостерегал еще бывший футболист «Челси» и сборной Англии Джо Коул, который отлично пояснил турбулентность молодых игроков на личном примере, раскритиковав подход клуба к трансферам.

«Вы можете изучить все необходимые данные о 21-летнем парне, которые предскажут его прогресс к 24 годам. Но между 21 и 24 годами будет временной отрезок, в ходе которого футболисту придется учиться в каждой отдельной игре. Знаю по собственному опыту, что играть со взрослыми футболистами — важный фактор прогресса. Может быть, молодые ребята достигнут того уровня, который прогнозируется, но я уверен, что рядом с опытными футболистами они оказались бы на этом уровне гораздо быстрее», — сказал Коул в эфире BBC.

Действительно, за последние четыре года клуб лишь раз закончил в топ-4, а сразу в двух сезонах вообще не попал в еврокубковую зону АПЛ. В кампании-2025/26 лондонцы пришвартовались десятыми: за год уволили с поста главного тренера Энцо Мареску и Лиама Росеньора, а в перерывах между их изгнаниями и до прихода Хаби Алонсо командой руководил Калум Макфарлан.

Источник: Reuters

Смены тренеров не приносили результат. Для молодых футболистов естественно отсутствие стабильности, а, когда почти весь состав состоит из янгстеров, масштабные кризисы неизбежны. Об этом твердил даже находящийся в команде Марк Кукурелья — этим летом 28-летний испанец отправился в «Реал», оставив лондонский детский сад.

«Нам не хватило опыта, ведь для многих игроков этот матч стал первым подобного калибра, — злился Марк после сокрушительных игр ⅛ финала ЛЧ с “ПСЖ” (2:8 по сумме двух игр). — Понимаю, что политика клуба — покупка молодых игроков. Но тех, кто остается в клубе и хочет выигрывать с “Челси” трофеи, подобные решения разочаровывают. У нас хороший костяк, но для борьбы за большие трофеи, такие как АПЛ и Лига чемпионов, нужно большее. Фокус на молодых игроках осложняет задачу побеждать везде».

Проблему отметил и Хаби Алонсо, как только пришел в «Челси». По словам тренера, наличие опытных футболистов в первую очередь необходимо для создания стабильной атмосферы: «Нужен баланс личностей и уровней зрелости: парни чуть старше 20 лет, ребята за 30 и те, кто посередине, игроки на разных этапах карьеры. Какой-то единой формулы здесь нет, все строится на чутье. А дальше все зависит от качеств футболистов и того, как они взаимодействуют.

Если есть классные качества и хорошее взаимопонимание, между парнями возникают прочные связи, и это формирует командный дух. Это так же важно, как и тактика. На первом месте — командный дух. А уже потом — качественный футбол и победы. И так шаг за шагом».

Алонсо получил в «Челси» полномочия менеджера — то есть не только тренирует команду, но и влияет на трансферную кампанию и развитие команды. Так же у Хаби было в «Байере», где до испанца тоже пылесосили молодых футболистов. Перед чемпионским сезоном-2023/24 Алонсо оформил гроссмейстерскую закупку: пришли 32-летний Гранит Джака, 30-летний Йонас Хофман и 27-летний Алекс Гримальдо. Все трое оказались важнейшими игроками чемпионской команды.

Источник: Reuters

Уэлбек набрал лучшую форму в карьере, а Хендерсон даже ездил на ЧМ

Возможно, Уэлбек и Хендерсон не принесут такую же весомую роль на поле, но оба точно соответствуют запросу Алонсо на опытных авторитетов. Нападающий провел в АПЛ 17 полноценных сезонов, играл за сборную Англии и является примером стойкости и преодоления себя. Дэнни пережил темный отрезок карьеры в «Арсенале», когда практически не играл из-за тяжелых травм, и пересобрал себя в «Брайтоне».

Последние два сезона за «чаек» даже стали рекордными для Уэлбека по результативности в АПЛ — забил 10 и 13 голов соответственно. В «Челси» 35-летний страйкер приходит после самого яркого сезона в карьере. В прошлой кампании он занял девятое место в списке лучших бомбардиров АПЛ, а в Англии серьезно обсуждали его возвращение в сборную и поездку на чемпионат мира. Правда, Томас Тухель все же не взял ветерана.

К тому же главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер отмечал роль опытного Дэнни в раздевалке — то, чего хотел Алонсо: «Куда важнее для команды то, как он выступает в роли связующего звена. Он всегда готов объединить игроков разных возрастов и культур, выступая в роли лидера. Если вы хотите чего-то добиться на чемпионате мира, такой настрой определенно поможет».

36-летний Хендерсон провел в АПЛ 15 сезонов — на пару лет уезжал из Англии, поиграв за «Аль-Иттифак» и «Аякс». В прошлой кампании он вернулся на родину и сразу занял заметную роль в «Брентфорде».

Опытный полузащитник провел 90 матчей за сборную Англии и даже ездил на ЧМ-2026, где вышел на поле в заключительном матче группового этапа. Также Джордан однозначно сможет привить молодым коллегам опыт громких побед: за 12 лет в «Ливерпуле» Хендерсон выиграл все английские трофеи, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.

Покупки Уэлбека и Хендерсона смотрятся удивительно относительно трансферной политики «Челси» последних лет. Игроков гораздо менее солидного возраста без сожалений выкидывали из клуба, а теперь лондонцы осознанно взяли двух ветеранов. Эффект от прихода Алонсо. Но, возможно, именно подобного опыта и не хватало команде для обретения стабильности.

Автор: Артемий Кутейников