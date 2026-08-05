«Челси» скупает престарелых звезд: Уэлбека и Хендерсона все уже списали. В чем смысл этих трансферов?

Проблему отметил и Хаби Алонсо, как только пришел в «Челси». По словам тренера, наличие опытных футболистов в первую очередь необходимо для создания стабильной атмосферы: «Нужен баланс личностей и уровней зрелости: парни чуть старше 20 лет, ребята за 30 и те, кто посередине, игроки на разных этапах карьеры. Какой-то единой формулы здесь нет, все строится на чутье. А дальше все зависит от качеств футболистов и того, как они взаимодействуют.



Если есть классные качества и хорошее взаимопонимание, между парнями возникают прочные связи, и это формирует командный дух. Это так же важно, как и тактика. На первом месте — командный дух. А уже потом — качественный футбол и победы. И так шаг за шагом».