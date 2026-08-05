«Челси» скупает престарелых звезд: Уэлбека и Хендерсона все уже списали. В чем смысл этих трансферов?

«Челси» совершил два неожиданных трансфера — подписал 35-летнего Дэнни Уэлбека и 36-летнего Джордана Хендерсона. Английские ветераны резко не вписываются в сформировавшуюся за последние годы трансферную политику лондонцев, которая основывалась на покупке игроков младше 25 лет. «Челси» толпами подписывал талантливую молодежь, превратившись с запасом самую юную команду АПЛ.
Однако подобный курс критиковали даже внутри клуба, а проблему с отсутствием опытных футболистов признал и новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо. В последние годы результаты лондонцев действительно становились все хуже. Трансферы двух ветеранов направлены на исправление проблем.
«Челси» давно не покупал возрастных игроков
С 2022 года клуб принадлежит компании BlueCo во главе с американцем Тоддом Боули, который тут же внедрил в политику «Челси» принципы манибола. Зародившаяся в бейсболе стратегия управления заточена в первую очередь на получение прибыли, и лондонцы занялись поиском молодых футболистов, прогнозируя их будущее развитие.
Так клуб переключился в трансферах на молодежь. За более чем четыре года при BlueCo «Челси» лишь дважды купил футболистов старше 29 лет. Причем оба игрока пришли в первое трансферное окно при новых владельцах — летом 2022-го, когда нынешние спортивные директора еще не работали, а трансферную политику не сформировали до конца. Возрастными новичками оказались 31-летний Калиду Кулибали и 33-летний Пьер-Эмерик Обамеянг: оба покинули Лондон через год.
Последние три года лондонцы вообще не покупали футболистов старше 25 лет. Только летом 2024-го подписали 26-летнего центрального защитника Тосина Адарабиойо, но он пришел за бесплатно. Англичанин по-прежнему в «Челси» и до прихода Уэлбека и Хендерсона оставался вторым по возрасту игроком в составе — уступил лишь другому ЦЗ Акселю Дисаси. Француз старше на полгода, а прошлый сезон провел в аренде за «Вест Хэм».
К нынешнему сезону АПЛ «Челси» четвертый раз подряд подходит в статусе самой молодой команды чемпионата. Сейчас средний возраст игроков составляет 24,1 года. Ростер ощутимо повзрослел, но все еще остается самым юным: к примеру, в кампании-2023/24 раздевалка «Стэмфорд Бридж» больше напоминала группу старшекурсников бакалавриата. Тогда средний возраст состава составлял всего 22,2 года.
В топ-7 самых возрастных новичков при BlueCo вошел даже Жоао Педро, хотя бразилец пришел из «Брайтона» прошлым летом всего в 23 года. «Челси» не просто отказался от футболистов старше 25 лет. Клуб узко систематизировал и тиражировал закупку молодых футболистов похожих по типажу и функционалу. За год в клуб могло заехать пару десятков новичков: самые талантливые оставались в главной команде, кого-то спихивали в аренду партнерскому «Страсбуру», кого-то — в другие клубы.
Летом 2024-го у «Челси» оказалось в заявке более 40 футболистов. А одновременно клуб держал сразу восемь вратарей. Некоторые новички походили друг на друга не только стилем игры, но и даже внешне. Так зарождались мемы про одинаковых вингеров и центральных защитников. Шутки в интернете вызывали и длиннющие контракты, которые «Челси» давал юным новобранцам — заключался на семь, восемь лет.
Отсутствие опыта превратилось в проблему
Вот только выиграть ничего значимого с ультрамолодым составом не получилось. Более того — результаты ухудшились. За последние четыре года «Челси» завоевал два малозначимых трофея: Лигу конференций и клубный чемпионат мира. При этом в последний полноценный сезон при Романе Абрамовиче (2020/21) лондонцы выиграли Лигу чемпионов и вышли в финал Кубка Англии.
Но регулярно обновляющийся и омолаживающийся состав не имеет шансов повторить такие результаты. Об этом предостерегал еще бывший футболист «Челси» и сборной Англии Джо Коул, который отлично пояснил турбулентность молодых игроков на личном примере, раскритиковав подход клуба к трансферам.
«Вы можете изучить все необходимые данные о 21-летнем парне, которые предскажут его прогресс к 24 годам. Но между 21 и 24 годами будет временной отрезок, в ходе которого футболисту придется учиться в каждой отдельной игре. Знаю по собственному опыту, что играть со взрослыми футболистами — важный фактор прогресса. Может быть, молодые ребята достигнут того уровня, который прогнозируется, но я уверен, что рядом с опытными футболистами они оказались бы на этом уровне гораздо быстрее», — сказал Коул в эфире BBC.
Действительно, за последние четыре года клуб лишь раз закончил в топ-4, а сразу в двух сезонах вообще не попал в еврокубковую зону АПЛ. В кампании-2025/26 лондонцы пришвартовались десятыми: за год уволили с поста главного тренера Энцо Мареску и Лиама Росеньора, а в перерывах между их изгнаниями и до прихода Хаби Алонсо командой руководил Калум Макфарлан.
Смены тренеров не приносили результат. Для молодых футболистов естественно отсутствие стабильности, а, когда почти весь состав состоит из янгстеров, масштабные кризисы неизбежны. Об этом твердил даже находящийся в команде Марк Кукурелья — этим летом 28-летний испанец отправился в «Реал», оставив лондонский детский сад.
«Нам не хватило опыта, ведь для многих игроков этот матч стал первым подобного калибра, — злился Марк после сокрушительных игр ⅛ финала ЛЧ с “ПСЖ” (2:8 по сумме двух игр). — Понимаю, что политика клуба — покупка молодых игроков. Но тех, кто остается в клубе и хочет выигрывать с “Челси” трофеи, подобные решения разочаровывают. У нас хороший костяк, но для борьбы за большие трофеи, такие как АПЛ и Лига чемпионов, нужно большее. Фокус на молодых игроках осложняет задачу побеждать везде».
Проблему отметил и Хаби Алонсо, как только пришел в «Челси». По словам тренера, наличие опытных футболистов в первую очередь необходимо для создания стабильной атмосферы: «Нужен баланс личностей и уровней зрелости: парни чуть старше 20 лет, ребята за 30 и те, кто посередине, игроки на разных этапах карьеры. Какой-то единой формулы здесь нет, все строится на чутье. А дальше все зависит от качеств футболистов и того, как они взаимодействуют.
Если есть классные качества и хорошее взаимопонимание, между парнями возникают прочные связи, и это формирует командный дух. Это так же важно, как и тактика. На первом месте — командный дух. А уже потом — качественный футбол и победы. И так шаг за шагом».
Алонсо получил в «Челси» полномочия менеджера — то есть не только тренирует команду, но и влияет на трансферную кампанию и развитие команды. Так же у Хаби было в «Байере», где до испанца тоже пылесосили молодых футболистов. Перед чемпионским сезоном-2023/24 Алонсо оформил гроссмейстерскую закупку: пришли 32-летний Гранит Джака, 30-летний Йонас Хофман и 27-летний Алекс Гримальдо. Все трое оказались важнейшими игроками чемпионской команды.
Уэлбек набрал лучшую форму в карьере, а Хендерсон даже ездил на ЧМ
Возможно, Уэлбек и Хендерсон не принесут такую же весомую роль на поле, но оба точно соответствуют запросу Алонсо на опытных авторитетов. Нападающий провел в АПЛ 17 полноценных сезонов, играл за сборную Англии и является примером стойкости и преодоления себя. Дэнни пережил темный отрезок карьеры в «Арсенале», когда практически не играл из-за тяжелых травм, и пересобрал себя в «Брайтоне».
Последние два сезона за «чаек» даже стали рекордными для Уэлбека по результативности в АПЛ — забил 10 и 13 голов соответственно. В «Челси» 35-летний страйкер приходит после самого яркого сезона в карьере. В прошлой кампании он занял девятое место в списке лучших бомбардиров АПЛ, а в Англии серьезно обсуждали его возвращение в сборную и поездку на чемпионат мира. Правда, Томас Тухель все же не взял ветерана.
К тому же главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер отмечал роль опытного Дэнни в раздевалке — то, чего хотел Алонсо: «Куда важнее для команды то, как он выступает в роли связующего звена. Он всегда готов объединить игроков разных возрастов и культур, выступая в роли лидера. Если вы хотите чего-то добиться на чемпионате мира, такой настрой определенно поможет».
36-летний Хендерсон провел в АПЛ 15 сезонов — на пару лет уезжал из Англии, поиграв за «Аль-Иттифак» и «Аякс». В прошлой кампании он вернулся на родину и сразу занял заметную роль в «Брентфорде».
Опытный полузащитник провел 90 матчей за сборную Англии и даже ездил на ЧМ-2026, где вышел на поле в заключительном матче группового этапа. Также Джордан однозначно сможет привить молодым коллегам опыт громких побед: за 12 лет в «Ливерпуле» Хендерсон выиграл все английские трофеи, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.
Покупки Уэлбека и Хендерсона смотрятся удивительно относительно трансферной политики «Челси» последних лет. Игроков гораздо менее солидного возраста без сожалений выкидывали из клуба, а теперь лондонцы осознанно взяли двух ветеранов. Эффект от прихода Алонсо. Но, возможно, именно подобного опыта и не хватало команде для обретения стабильности.
Автор: Артемий Кутейников