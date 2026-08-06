«ПСЖ» с Сафоновым и Кварацхелией крупно проиграл «Мальорке» в товарищеском матче

В составе победителей голы забили Зиту Лувумбу, Хан Вирхили и Антонио Раильо.
У «ПСЖ» в стартовом составе вышли Сафонов, Боли, Забарный, Лусеа, Кукаба, Бералдо, Маюлю, Дро, Нджанту, Кварацхелия и Мбайе. Российский вратарь Матвей Сафонов пропустил два гола в первом тайме и в перерыве был заменен.
8 августа «ПСЖ» проведет товарищеский матч с «Манчестер Юнайтед». На 12 августа у парижан запланирована игра за Суперкубок Европы с «Астон Виллой».
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Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше