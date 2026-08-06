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«ПСЖ» с Сафоновым и Кварацхелией крупно проиграл «Мальорке» в товарищеском матче

Футболисты «ПСЖ» потерпели поражение от «Мальорки» в товарищеской встрече. Игра, прошедшая в среду в Испании, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Источник: Getty Images

В составе победителей голы забили Зиту Лувумбу, Хан Вирхили и Антонио Раильо.

У «ПСЖ» в стартовом составе вышли Сафонов, Боли, Забарный, Лусеа, Кукаба, Бералдо, Маюлю, Дро, Нджанту, Кварацхелия и Мбайе. Российский вратарь Матвей Сафонов пропустил два гола в первом тайме и в перерыве был заменен.

8 августа «ПСЖ» проведет товарищеский матч с «Манчестер Юнайтед». На 12 августа у парижан запланирована игра за Суперкубок Европы с «Астон Виллой».

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