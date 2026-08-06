Месси забил 920-й и 921-й голы в карьере

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль в первом тайме матча Кубка лиг против «Атлетико Сан-Луис».
Для 39-летнего аргентинца эти голы стал 920-м и 921-м за карьеру на профессиональном уровне: 794 мяча на клубном уровне и 125 мячей на уровне сборных. Для этого ему потребовался 1188 матчей.
В американском клубе он забил 90 голов в 106 играх, за «ПСЖ» — 32 в 75, а за «Барселону» — 672 в 778. За сборную Аргентины он сыграл 207 матчей.
Месси присоединился к клубу МЛС летом 2023 года. В октябре он продлил контракт с «Интер Майами» до 2028 года.