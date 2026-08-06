«Интер Майами» обыграл «Атлетико Сан-Луис», Месси оформил дубль и сделал голевую передачу

На 4-й минуте полузащитник гостей Дэвид Родригес открыл счет. До перерыва «цапли» забили четыре мяча: Лионель Месси оформил дубль, а также по одному мячу забили Теласко Сеговия и Микаэл. После перерыва гости забили второй гол — отличился Рафа Льоренте.