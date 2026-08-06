«Интер Майами» обыграл «Атлетико Сан-Луис», Месси оформил дубль и сделал голевую передачу

«Интер Майами» переиграл «Атлетико Сан-Луис» в матче Кубка лиг — 4:2. Игра прошла на «Ну Стэдиум» в Майами.
На 4-й минуте полузащитник гостей Дэвид Родригес открыл счет. До перерыва «цапли» забили четыре мяча: Лионель Месси оформил дубль, а также по одному мячу забили Теласко Сеговия и Микаэл. После перерыва гости забили второй гол — отличился Рафа Льоренте.
Для обеих команд это была первая игра в этом розыгрыше турнира.
Кубок лиг.
«Интер Майами» (МЛС) — «Атлетико Сан-Луис» (Лига МХ) — 4:2 (4:1).
Голы: Родригес, 4 — 0:1. Месси, 11 — 1:1. Сеговия, 26 — 2:1. Месси, 44 — 3:1. Микаэл, 45+7 — 4:1. Льоренте, 51 — 4:2.