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15:34 (мск), источник: Sport24

В Федерации футбола Камеруна рассчитывают на проведение матча с Россией в Санкт-Петербурге

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан заявил, что на данный момент рассматривается лишь один стадион для проведения товарищеской игры с Россией — домашняя арена «Зенита» в Санкт-Петербурге.

Камерун
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Источник: РИА "Новости"

Ранее появились сообщения о том, что Россия и Камерун планируют сыграть на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 12 октября.

«Если российская сторона хочет сыграть 12 октября, то это не проблема для нас, но пока идет работа над точной датой проведения матча. Пока мы и РФС находимся в переговорах и стараемся вместе устроить товарищескую игру наших сборных в России.

Наша федерация рассматривает пока один стадион для товарищеской встречи — арена “Зенита” в Санкт-Петербурге. Надеемся, что принимающая сторона обеспечит все условия для организации этого матча», — сказал Джунан в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

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