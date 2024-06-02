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20:48 (мск), источник: БЕЛТА

Футболистки сборной Беларуси второй раз выиграли у команды Ирана

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки женской сборной Беларуси одержали вторую викторию над иранками в Тегеране, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь
Иран
Источник: АБФФ

В сегодняшнем товарищеском поединке в иранской столице белоруски выиграли с минимальным перевесом в счете — 1:0. Победный мяч в самом начале второй половины встречи забила Анна Пилипенко. В первом спарринге в Тегеране подопечные Юрия Малеева победили с сухим счетом 3:0. Тогда голевой дубль оформила Мелана Суровцева, а еще один мяч в активе Анастасии Линник.

Сейчас сборная Беларуси занимает 57-е место в женском рейтинге ФИФА, команда Ирана находится на 61-й позиции. В общей сложности футболистки национальных сборных Беларуси и Ирана встречались уже семь раз — белоруски одержали пять побед, один поединок завершился вничью, один раз выиграли иранки.

Для белорусской дружины встречи в Иране стали этапом подготовки к продолжению отборочного турнира чемпионата Европы. Ближайший матч белоруски проведут 12 июля в гостях у сборной Грузии. Положение в группе С1 таково: Беларусь — 12 очков (4 матча), Грузия — 4 (3), Литва — 4 (4), Кипр — 0 (3).

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