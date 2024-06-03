Карпин оценил вероятность продления контракта со сборной России по футболу 50 на 50

«Когда будет встреча вторая и дальше — не знаю, будет ли она — не знаю, — сказал Карпин. — Переговоры нормальные, требования не выдвигал, нюансы — да. В любой работе есть нюансы, начиная от тренерского штаба, медицинского, такие мелкие вещи, которые у меня даже не прописаны, но хотелось бы свое видение изложить. Переговорный процесс двусторонний, 50 на 50 что подпишу контракт».