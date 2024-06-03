Карпин оценил вероятность продления контракта со сборной России по футболу 50 на 50
Нынешнее соглашение тренера истекает 31 июля.
Нынешнее соглашение тренера истекает 31 июля.
НОВОГОРСК /Московская область/, 3 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Валерий Карпин находится на стадии согласования нюансов нового контракта с Российским футбольным союзом. Об этом Карпин заявил журналистам.
«Когда будет встреча вторая и дальше — не знаю, будет ли она — не знаю, — сказал Карпин. — Переговоры нормальные, требования не выдвигал, нюансы — да. В любой работе есть нюансы, начиная от тренерского штаба, медицинского, такие мелкие вещи, которые у меня даже не прописаны, но хотелось бы свое видение изложить. Переговорный процесс двусторонний, 50 на 50 что подпишу контракт».
Нынешнее соглашение Карпина истекает 31 июля. Главный тренер сборной России также возглавляет «Ростов».
Карпину 55 лет, он стал главным тренером национальной сборной 23 июля 2021 года. Под его руководством команда заняла второе место в отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года, однако сборную не допустили до плей-офф из-за ситуации на Украине.