Дубль Фернандеша помог сборной Португалии победить Финляндию

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241401&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». У португальцев голы забили защитник Рубен Диаш, нападающий Диогу Жота и полузащитник Бруну Фернандеш, оформивший дубль. Соперник ответил двумя забитыми мячами форварда Теему Пукки.

Сборная Португалии сыграет на чемпионате Европы-2024, который состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.