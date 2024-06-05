Текущие события
Футбол. Сборные
4.06
Италия
Турция
Футбол. Сборные
4.06
Португалия
Финляндия
Футбол. Сборные
4.06
Ирландия
Венгрия
Футбол. Сборные
4.06
Австрия
Сербия
Футбол. Сборные
4.06
Румыния
Болгария
Футбол. Сборные
4.06
Швейцария
Эстония
Футбол. Сборные
4.06
Словения
Армения
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
4.06
Италия
Турция
4.06
Португалия
Финляндия
4.06
Ирландия
Венгрия
4.06
Австрия
Сербия
4.06
Румыния
Болгария
4.06
Швейцария
Эстония
4.06
Словения
Армения
3.06
Германия
Украина
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
03:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дубль Фернандеша помог сборной Португалии победить Финляндию

Сборная Португалии одержала домашнюю победу над национальной командой Финляндии в товарищеском матче — 4:2.

Португалия
ФинляндияТоварищеские матчи: календарь
Во время загрузки произошла ошибка.

Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». У португальцев голы забили защитник Рубен Диаш, нападающий Диогу Жота и полузащитник Бруну Фернандеш, оформивший дубль. Соперник ответил двумя забитыми мячами форварда Теему Пукки.

Сборная Португалии сыграет на чемпионате Европы-2024, который состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.

Команда Роберто Мартинеса попала в группу F, где встретится с Турцией, Грузией и Чехией.

Португалия
4:2
Первый тайм: 2:0
Финляндия
Читайте также от «Спорт-Экспресс»
ЦСКА объявил о назначении Николича. В России серб уже брал медали и Кубок
Сможешь угадать персонажа из «Властелина колец» по цитате? Тест
В Париже протестуют против олимпийской чистки. Речь о правах бездомных, мигрантов и проституток
«Я был в шоке». На чемпионате мира по борьбе в США перепутали гимны России
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь