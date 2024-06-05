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22:41 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты молодежной сборной Беларуси победили мальтийцев в первом спарринге

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) обыграли мальтийскую «молодежку» в первом гостевом товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруссия U21
Мальта U21
Источник: БЕЛТА

В первой половине встречи в Та-Кали Никита Баранок вывел белорусов вперед, а после перерыва Даниил Душевский установил окончательный результат — 2:0.

Второй спарринг белорусских и мальтийских футболистов состоится 8 июня. Для команды Сергея Яромко эти встречи являются подготовкой к окончанию отборочного турнира чемпионата Европы. Положение команд в квалификационной группе G сейчас таково: Португалия — 18 очков (7 матчей), Греция — 14 (7) Хорватия — 13 (5), Фарерские острова — 7 (6), Беларусь — 6 (9), Андорра — 3 (8). Свой последний поединок белорусская «молодежка» проведет 15 октября в гостях у фарерских футболистов.

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