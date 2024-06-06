Испания разгромила Андорру, Ойярсабаль оформил хет-трик

Нападающий Микель Ойярсабаль оформил хет-трик, а также по голу забили Айосе Перес и Ферран Торрес.

Сборная Испании готовится к чемпионату Европы, который состоится с 14 июня по 14 июля в Германии. Испанцы сыграют в группе B против Италии, Хорватии и Албании.