Испания разгромила Андорру, Ойярсабаль оформил хет-трик
Сборная Испании обыграла команду Андорры в товарищеском матче — 5:0. Встреча прошла на стадионе «Нуэво Виверо» в Бадахосе.
Испания
АндорраТоварищеские матчи: календарь
Сборная Испании обыграла команду Андорры в товарищеском матче — 5:0. Встреча прошла на стадионе «Нуэво Виверо» в Бадахосе.
Нападающий Микель Ойярсабаль оформил хет-трик, а также по голу забили Айосе Перес и Ферран Торрес.
Сборная Испании готовится к чемпионату Европы, который состоится с 14 июня по 14 июля в Германии. Испанцы сыграют в группе B против Италии, Хорватии и Албании.