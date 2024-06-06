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04:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Испания разгромила Андорру, Ойярсабаль оформил хет-трик

Сборная Испании обыграла команду Андорры в товарищеском матче — 5:0. Встреча прошла на стадионе «Нуэво Виверо» в Бадахосе.

Испания
АндорраТоварищеские матчи: календарь
Испания разгромила Андорру, Ойярсабаль оформил хет-трик | Источник: AFP 2023

Нападающий Микель Ойярсабаль оформил хет-трик, а также по голу забили Айосе Перес и Ферран Торрес.

Сборная Испании готовится к чемпионату Европы, который состоится с 14 июня по 14 июля в Германии. Испанцы сыграют в группе B против Италии, Хорватии и Албании.

Испания
5:0
Первый тайм: 1:0
Андорра
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