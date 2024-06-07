В Белоруссии смогут транслировать матчи сборной страны и Лиги наций без разрешения УЕФА

Документ дополняет приложение к постановлению министерства от 14 февраля, в которое были внесены зарегистрированные в Швейцарии Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Это решение позволило белорусским зрителям посмотреть прошедший в феврале чемпионат мира по пляжному футболу и даст возможность наблюдать за матчами чемпионата Европы, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Власти Белоруссии могут ограничивать исключительные права на объекты интеллектуальной собственности для правообладателей из недружественных стран на основании закона, принятого в январе 2023 года. Он допускает использовать объекты интеллектуальной собственности без согласия правообладателя или организации по коллективному управлению имущественными правами из государств, совершающих недружественные действия, которые запретили или не дали разрешение использовать данные объекты на территории Белоруссии. Действие закона, в частности, распространяется на компьютерные программы, аудиовизуальные и музыкальные произведения, теле- и радиопередачи. Закон был принят «в целях обеспечения функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры, создания условий для цифрового развития и повышения уровня информационной безопасности».