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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
21:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Армения с тремя игроками РПЛ в составе победила новую команду Черчесова

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Сборная Армении по футболу обыграла команду Казахстана в товарищеском матче.

Армения
КазахстанТоварищеские матчи: календарь
Источник: Hakob Berberyan

Встреча, прошедшая в Ереване, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей гол забил Ваган Бичахчян (58-я минута), также автоголом отметился защитник гостей Александр Марочкин (4). В составе гостей с пенальти забил Бауржан Исламхан (90+6).

Защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч, полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян был заменен на 69-й минуте, также в матче участвовал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, который начал матч в стартовом составе и был заменен на 88-й минуте.

Сборные Армении и Казахстана примут участие в Лиге наций. Армянские футболисты сыграют в лиге С с командами Латвии, Северной Македонии и Фарерских островов. Сборная Казахстана в квартете В встретится с норвежцами, словенцами и австрийцами.

В другом товарищеском матче сборная Чехии на своем поле разгромила команду Мальты со счетом 7:1.

Армения
2:1
Первый тайм: 1:0
Казахстан
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