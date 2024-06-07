Армения с тремя игроками РПЛ в составе победила новую команду Черчесова

Встреча, прошедшая в Ереване, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей гол забил Ваган Бичахчян (58-я минута), также автоголом отметился защитник гостей Александр Марочкин (4). В составе гостей с пенальти забил Бауржан Исламхан (90+6).

Защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч, полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян был заменен на 69-й минуте, также в матче участвовал полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, который начал матч в стартовом составе и был заменен на 88-й минуте.

Сборные Армении и Казахстана примут участие в Лиге наций. Армянские футболисты сыграют в лиге С с командами Латвии, Северной Македонии и Фарерских островов. Сборная Казахстана в квартете В встретится с норвежцами, словенцами и австрийцами.