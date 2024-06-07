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22:14 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты крупно проиграли сборной России в товарищеском матче

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по футболу потерпела разгромное поражение от команды России в домашнем товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА. Поединок прошел на Национальном олимпийском стадионе «Динамо».

Товарищеские матчи: календарь
Источник: БЕЛТА

Гости сразу же взяли мяч под контроль и уже на четвертой минуте создали первый опасный момент. Константин Тюкавин оказался в опасной близости от белорусских ворот, но форварду не хватило пространства для маневра. Буквально в следующей же атаке россияне добились своего — голкипер нашей команды Павел Павлюченко не лучшим образом сыграл на выходе после подачи соперника, и Иван Обляков головой переправил мяч в ворота.

Не прошло и пяти минут, как белорусы едва не отыгрались: Захар Волков мощно пробил с линии штрафной, но вратарь гостей Матвей Сафонов в прыжке потащил удар. Ближе к середине тайма Тюкавин все же отметился голом — в ходе контратаки игрок московского «Динамо» получил разрезающую передачу от партнера и легко перебросил белорусского стража ворот — 2:0. Оставшееся до перерыва время команды провели преимущественно в центре поля и без реальных шансов.

В начале второго тайма россияне получили право на штрафной в 25 метрах от чужих ворот — после удара мяч просвистел над перекладиной. Спустя пару минут Ивану Облякову не хватило самой малости, чтобы еще раз головой замкнуть навес с фланга. На исходе часа игры хороший момент наконец сообразили и белорусы: Максим Киреев оказался один на один с Матвеем Сафоновым, но не сумел переиграть вратаря.

За подобное расточительство хозяева были наказаны незамедлительно: после дальнего удара противника Павел Павлюченко отбил мяч прямо перед собой, чем воспользовался выскочивший из-за спин защитников Федор Чалов — 3:0. Еще через пять минут счет на табло и вовсе стал неприличным, Чалов прорвался сквозь оборонный кордон белорусов и покатил мяч аккурат в угол ворот. Ответить хотя бы «голом престижа» наши парни так и не смогли, в итоге крупное поражение — 0:4.

Далее национальную команду Беларуси по футболу ожидает товарищеский матч против сборной Израиля. Встреча пройдет в Будапеште 11 июня, начало — в 19.00.

Беларусь
0:4
Первый тайм: 0:2
Россия
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