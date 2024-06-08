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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
10:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Митрофанов — о будущих соперниках сборной России: «Бразилию не рассматриваем, а с Китаем хотим договориться»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о работе по организации товарищеских матчей сборной России.

Россия
Бразилия
КитайТоварищеские матчи: календарь
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«Что касается сентябрьских товарищеских матчей сборной России, то пока не договоримся, мы не скажем, кто будет соперником. Количество команд, у которых есть слоты для товарищеских матчей, небольшое. Переговоры ведутся. В них периодически возникают позитивные ускорения, потом замедления.

Бразилию не рассматриваем, а с Китаем хотим договориться. Мы рассматриваем большой комплекс вопросов сотрудничества с Китаем. Мы уже используем их офсайдные линии, есть вопросы, касающиеся совместного развития детско-юношеского футбола, женские сборные играют. Хотелось бы сыграть и мужскими сборными, но азиаты сейчас сильно заняты. Как у них появится окошко, надеюсь, в него влезем.

С Парагваем у нас действующий контракт. Но мы исходим от того, что до 2025 года у них нет свободных дат. В планах остается провести товарищеский матч с Парагваем», — цитирует Sport24 Митрофанова.

Беларусь
0:4
Первый тайм: 0:2
Россия
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