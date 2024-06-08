Сборная Сербии по футболу разгромила шведов в товарищеском матче

Встреча, которая прошла в субботу в Сольне, закончилась победой гостей со счетом 3:0. Голы забили Сергей Милинкович-Савич (18-я минута), Александар Митрович (60) и Душан Тадич (70).

Сборная Сербии примет участие в чемпионате Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сербы сыграют в группе С против команд Словении, Дании и Англии.