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8 июня, источник: Спорт РИА Новости

Сборная Сербии по футболу разгромила шведов в товарищеском матче

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сборная Сербии по футболу победила команду Швеции в товарищеском матче.

Сербия
ШвецияТоварищеские матчи: календарь
Источник: Reuters

Встреча, которая прошла в субботу в Сольне, закончилась победой гостей со счетом 3:0. Голы забили Сергей Милинкович-Савич (18-я минута), Александар Митрович (60) и Душан Тадич (70).

Сборная Сербии примет участие в чемпионате Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сербы сыграют в группе С против команд Словении, Дании и Англии.

Результаты других матчей: Словения — Болгария — 1:1; Венгрия — Израиль — 3:0; Молдавия — Кипр — 3:2; Швейцария — Австрия — 1:1.

Швеция
0:3
Первый тайм: 0:1
Сербия
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