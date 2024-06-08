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8 июня, источник: Спорт РИА Новости

Сборная Хорватии обыграла Португалию в товарищеском матче

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сборная Хорватии по футболу обыграла команду Португалии в товарищеском матче.

Хорватия
ПортугалияТоварищеские матчи: календарь
Источник: Reuters

Встреча, которая прошла в субботу в португальском Оэйраше, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых отличились Лука Модрич (8-я минута) с пенальти и Анте Будимир (56). Гол хозяев на счету Диогу Жоты (48). Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» португалец Криштиану Роналду провел матч на скамейке запасных.

Сборные Хорватии и Португалии примут участие в чемпионате Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Хорваты сыграют в группе В против команд Италии, Испании и Албании. Португальцы в квартете F встретятся со сборными Чехии, Турции и Грузии.

Португалия
1:2
Первый тайм: 0:1
Хорватия
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