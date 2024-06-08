Сборная Бельгии обыграла национальную команду Люксембурга

Встреча, которая прошла в субботу в Брюсселе, закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, в составе которых дубль оформил Ромелу Лукаку (42-я с пенальти и 57-я минуты), еще один гол забил Леандро Троссард (82).