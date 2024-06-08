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8 июня, источник: Спорт РИА Новости

Сборная Бельгии обыграла национальную команду Люксембурга

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сборная Бельгии по футболу обыграла в товарищеском матче национальную команду Люксембурга.

Бельгия
ЛюксембургТоварищеские матчи: календарь
Источник: Reuters

Встреча, которая прошла в субботу в Брюсселе, закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, в составе которых дубль оформил Ромелу Лукаку (42-я с пенальти и 57-я минуты), еще один гол забил Леандро Троссард (82).

Сборная Бельгии примет участие в чемпионате Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Бельгийцы сыграют в группе Е против команд Словакии, Румынии и Украины.

Бельгия
3:0
Первый тайм: 1:0
Люксембург
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