Текущие события
Футбол. Сборные
8.06
Испания
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
8.06
Бельгия
Люксембург
Футбол. Сборные
8.06
Дания
Норвегия
Футбол. Сборные
8.06
Португалия
Хорватия
Футбол. Сборные
8.06
Венгрия
Израиль
Футбол. Сборные
8.06
Молдавия
Кипр
Футбол. Сборные
8.06
Швеция
Сербия
Футбол. Сборные
8.06
Швейцария
Австрия
Футбол. Сборные
8.06
Словения
Болгария
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
8.06
Испания
Северная Ирландия
8.06
Бельгия
Люксембург
8.06
Дания
Норвегия
8.06
Португалия
Хорватия
8.06
Швейцария
Австрия
8.06
Швеция
Сербия
8.06
Молдавия
Кипр
8.06
Венгрия
Израиль
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
01:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Испании по футболу разгромила команду Северной Ирландии

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Испании на своем поле обыграли команду Северной Ирландии в товарищеском матче.

Испания
Северная ИрландияТоварищеские матчи: календарь
Источник: AP 2023

Встреча, прошедшая в городе Пальма-де-Мальорка, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Педри (12-я и 29-я минуты), по одному разу отличились Альваро Мората (18), Фабиан Руис (35) и Микель Оярсабаль (60). У сборной Северной Ирландии гол забил Дэниел Баллард (2).

Сборная Испании примет участие в чемпионате Европы 2024 года, который пройдет в Германии. Испанцы сыграют в группе В против команд Италии, Хорватии и Албании.

Испания
5:1
Первый тайм: 0:0
Северная Ирландия
Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Валиеву травили, она дралась и молчала': мощное интервью тренера чемпионок
Русская чудо-девочка разрывает 'Ролан Гаррос': Андреева уже на Олимпиаде
Почему спортсменов принято считать тупыми
“Ждала, что все закончится”: трагическая история любви Анастасии Заворотнюк
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь