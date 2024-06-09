Сборная Испании по футболу разгромила команду Северной Ирландии

Встреча, прошедшая в городе Пальма-де-Мальорка, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Педри (12-я и 29-я минуты), по одному разу отличились Альваро Мората (18), Фабиан Руис (35) и Микель Оярсабаль (60). У сборной Северной Ирландии гол забил Дэниел Баллард (2).