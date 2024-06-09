Текущие события
Футбол. Сборные
21:45
Италия
Босния и Герцеговина
Футбол. Сборные
21:45
Черногория
Грузия
Футбол. Сборные
21:45
Словакия
Уэльс
Футбол. Сборные
22:15
Франция
Канада
Футбол. Сборные
03:30
Мексика
Бразилия
Футбол. Сборные
8.06
Испания
Северная Ирландия
Все события
11:28 (мск), источник: Lenta.Ru

В Швеции провели церемонию чествования Ибрагимовича

На стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме прошла церемония чествования завершившего карьеру футболиста сборной Швеции Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает Aftonbladet.

Швеция
Источник: Reuters

Мероприятие провели после товарищеского матча сборной Швеции с Сербией (0:3). Нападающему устроили коридор почета и подарили футболку с номером 122, что равно количеству проведенных им матчей за национальную команду. «Возможность надеть футболку сборной Швеции в качестве футболиста — это самое великое, что может быть. Я носил ее с гордостью и любовью», — отметил Ибрагимович.

5 июня 2023 года Ибрагимович объявил о завершении карьеры. «Пришло время попрощаться с футболом», — заявил он.

Ибрагимович с 62 забитыми мячами является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Форвард также известен по выступлениям за «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Барселону», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и «Милан».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Lenta.ru»
Алексей Миранчук подорожал
Черчесов оценил способность Дзюбы продолжить играть в РПЛ
Тарасова назвала идеальную российскую фигуристку
17-летняя россиянка вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь