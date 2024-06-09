В Швеции провели церемонию чествования Ибрагимовича

Мероприятие провели после товарищеского матча сборной Швеции с Сербией (0:3). Нападающему устроили коридор почета и подарили футболку с номером 122, что равно количеству проведенных им матчей за национальную команду. «Возможность надеть футболку сборной Швеции в качестве футболиста — это самое великое, что может быть. Я носил ее с гордостью и любовью», — отметил Ибрагимович.