Валерий Карпин: играть с Брунеем или Лаосом сборной России неправильно

«Особо и рассматривать было нечего. Непонятно было, с кем ещё мы можем сыграть. Всё-таки хотелось бы встречаться с командами более-менее достойного уровня. Играть с условными Брунеем или Лаосом, наверное, неправильно, при всём к ним уважении», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.