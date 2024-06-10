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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
09:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Валерий Карпин: играть с Брунеем или Лаосом сборной России неправильно

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможности сыграть два матча в это окно ФИФА.

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«Особо и рассматривать было нечего. Непонятно было, с кем ещё мы можем сыграть. Всё-таки хотелось бы встречаться с командами более-менее достойного уровня. Играть с условными Брунеем или Лаосом, наверное, неправильно, при всём к ним уважении», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее, 7 июня, состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.

Беларусь
0:4
Первый тайм: 0:2
Россия
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