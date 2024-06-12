Текущие события
Футбол. Сборные
11.06
Молдавия
Украина
Футбол. Сборные
11.06
Сан-Марино
Кипр
Футбол. Сборные
11.06
Греция
Мальта
Футбол. Сборные
11.06
Беларусь
Израиль
Футбол. Сборные
11.06
Португалия
Ирландия
Футбол. Сборные
11.06
Северная Ирландия
Андорра
Все события
14:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший тренер сборной Португалии возглавил команду Азербайджана

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Португалец Фернанду Сантуш назначен на пост главного тренера сборной Азербайджана, сообщается на сайте Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

Азербайджан
Источник: Reuters

Точный срок соглашения не сообщается. Перед специалистом поставлена цель сформировать конкурентоспособную команду и успешно выступить на отборочном этапе чемпионата Европы — 2028, который пройдет в Великобритании и Ирландии.

Сантушу 69 лет, его последним местом работы был турецкий «Бешикташ», который он покинул в апреле. Специалист работал со сборными Польши, Португалии и Греции. Под его руководством в 2016 году португальцы впервые в своей истории стали чемпионами Европы. На клубном уровне он возглавлял греческие ПАОК, «Панатинаикос» и АЕК, а также португальские «Бенфику», «Спортинг» и «Порту».

Сборная Азербайджана располагается на 112-й строчке рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
Поцелуи с незнакомцем. Загитова и Валиева делят одного мужчину
Первая жертва контрактной системы: Плющенко судится с бывшей ученицей
Почему спортсменов принято считать тупыми
“Ждала, что все закончится”: трагическая история любви Анастасии Заворотнюк
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь