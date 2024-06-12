Бывший тренер сборной Португалии возглавил команду Азербайджана
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Португалец Фернанду Сантуш назначен на пост главного тренера сборной Азербайджана, сообщается на сайте Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Португалец Фернанду Сантуш назначен на пост главного тренера сборной Азербайджана, сообщается на сайте Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.
Точный срок соглашения не сообщается. Перед специалистом поставлена цель сформировать конкурентоспособную команду и успешно выступить на отборочном этапе чемпионата Европы — 2028, который пройдет в Великобритании и Ирландии.
Сантушу 69 лет, его последним местом работы был турецкий «Бешикташ», который он покинул в апреле. Специалист работал со сборными Польши, Португалии и Греции. Под его руководством в 2016 году португальцы впервые в своей истории стали чемпионами Европы. На клубном уровне он возглавлял греческие ПАОК, «Панатинаикос» и АЕК, а также португальские «Бенфику», «Спортинг» и «Порту».
Сборная Азербайджана располагается на 112-й строчке рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).