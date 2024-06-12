Бывший тренер сборной Португалии возглавил команду Азербайджана

Точный срок соглашения не сообщается. Перед специалистом поставлена цель сформировать конкурентоспособную команду и успешно выступить на отборочном этапе чемпионата Европы — 2028, который пройдет в Великобритании и Ирландии.

Сантушу 69 лет, его последним местом работы был турецкий «Бешикташ», который он покинул в апреле. Специалист работал со сборными Польши, Португалии и Греции. Под его руководством в 2016 году португальцы впервые в своей истории стали чемпионами Европы. На клубном уровне он возглавлял греческие ПАОК, «Панатинаикос» и АЕК, а также португальские «Бенфику», «Спортинг» и «Порту».