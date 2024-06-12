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17:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Спартака» Угальде вошёл в заявку сборной Коста-Рики на Кубок Америки — 2024

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде вошёл в заявку сборной Коста-Рики для участия в финальной части Кубка Америки — 2024.

Спартак
Коста-Рика
Игрок «Спартака» Угальде вошёл в заявку сборной Коста-Рики на Кубок Америки — 2024 | Источник: Чемпионат.com

21-летний Угальде стал игроком «Спартака» минувшей зимой. За форварда красно-белые выложили «Твенте» € 13 млн. В футболке «Спартака» нападающий провёл 12 матчей в рамках чемпионата России, в которых не отметился результативными действиями. За сборную Коста-Рики форвард провел 10 матчей и отметился тремя голами.

Напомним, обе сборные будут участвовать в Кубке Америки, который пройдёт с 20 июня по 14 июля. Игры группового этапа будут проходить с 20 июня по 2 июля, четвертьфиналы — с 4 по 6 июля, полуфиналы — 9 и 10 июля, матч за третье место состоится 13 июля. Финальный матч Кубка Америки состоится в Майами 14 июля. Матчи Кубка Америки — 2024 примут 14 городов США.

Сборной Коста-Рики на групповом этапе турнира предстоит встретиться с командами Бразилии, Колумбии и Парагвая.

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