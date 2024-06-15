Вратарь сборной Черногории Матия Шаркич ушёл из жизни в возрасте 26 лет

Шаркич дебютировал в составе сборной Черногории в ноябре 2019 года. За этот период он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в двух из которых отыграл «на ноль». В августе 2023 года черногорский футболист перешёл в «Миллуолл» из «Вулверхэмптона». В минувшем сезоне Шаркич сыграл в 33 матчах во всех соревнованиях, в 12 из которых он оставил свои ворота в неприкосновенности.