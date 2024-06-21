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11:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси высказался о будущем в сборной Аргентины

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси высказался о будущем в сборной Аргентины. Его слова приводит RMC Sport.

Аргентина
Источник: AP 2023

По словам игрока, нынешний Кубок Америки станет для него последним. «Что касается чемпионата мира 2026 года, то мы попытаемся еще раз победить и будем жить день за днем. Все зависит от того, как пойдут дела, нужно делать шаг за шагом», — заявил Месси.

Ранее Месси стал рекордсменом Кубка Америки по количеству проведенных встреч. Сборная Аргентины в матче открытия проходящего в США турнира обыграла команду Канады (2:0). Месси отметился голевой передачей. Матч стал 35-м для футболиста на Кубках Америки.

Месси дебютировал в составе сборной Аргентины в 2005 году. Вместе с командой он стал чемпионом мира и выиграл Кубок Америки.

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