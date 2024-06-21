Месси высказался о будущем в сборной Аргентины

По словам игрока, нынешний Кубок Америки станет для него последним. «Что касается чемпионата мира 2026 года, то мы попытаемся еще раз победить и будем жить день за днем. Все зависит от того, как пойдут дела, нужно делать шаг за шагом», — заявил Месси.