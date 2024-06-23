Сборная Мексики победила команду Ямайки в матче Кубке Америки

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Сборная Мексики по футболу победила команду Ямайки в матче первого тура группового этапа Кубка Америки, который проходит в США.

Встреча группы B, прошедшая в Хьюстоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу мексиканцев. Мяч на 69-й минуте забил Херардо Артеага.

Мексиканский полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте. Принадлежащий московскому «Спартаку» ямайский нападающий Шамар Николсон отыграл всю встречу.

В другом матче группы сборная Венесуэлы в Санта-Кларе победила эквадорцев со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Джондер Кадис (64-я минута), которому ассистировал экс-форвард казанского «Рубина», петербургского «Зенита» и ЦСКА Саломон Рондон, а также Эдуард Бельо (74). У проигравших отличился Хереми Сармьенто (40). Большую часть матча эквадорцы играли в меньшинстве из-за удаления за грубую игру нападающего Эннера Валенсии на 22-й минуте.

В следующем туре венесуэльцы 27 июня сыграют с мексиканцами, а эквадорцы тогда же встретятся с ямайцами.