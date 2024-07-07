Лето в стиле ретро: звезды футбола Беларуси и России встретились в матче легенд

Источник: Соцсети

Поединок проходил в рамках проекта Российского футбольного союза «Лига Легенд». В предыдущие годы зрители стали свидетелями ретро-игр между звездами «Спартака» и «Зенита», легендами «Локомотива» и ЦСКА, а сегодня проект вышел на международный уровень. Можно сказать, что нынешняя встреча стала своеобразной попыткой реванша нашего футбола за поражение национальной команды Беларуси от сборной России со счетом 0:4 месяц назад.

Воскресный поединок был приурочен к 80-летию освобождения Беларуси: в утро перед игрой футболисты и тренеры обеих команд возложили цветы в мемориальном комплексе «Хатынь», также для участников встречи была проведена экскурсия. Непосредственно перед выходом игроков на поле российская исполнительница Елена Север выступила с композицией «Верните память».



За час до игры футболисты провели фото- и автограф-сессию. Наибольший интерес у поклонников футбола вызвали звезды из России, в частности Андрей Аршавин. Возможно, именно продолжительное подписывание буклетов и позирование с фанатами отобрало у гостей лишнюю энергию — в стартовые минуты поединка активнее на поле выглядели белорусы.

Первую вылазку к чужим воротам предпринял Тимофей Калачев, который здорово открылся под дальнюю передачу партнера, но не сумел уйти от капитана россиян Виктора Онопко. Первый акцентированный удар в сторону ворот нанес Максим Ромащенко, но мяч пролетел над перекладиной. Счет был открыт хозяевами на 17-й минуте: из-за пределов штрафной точно в девятку попал Станислав Драгун.

Отыграться соперник мог спустя семь минут, россияне получили право на перспективный штрафной, но Алан Дзагоев пробил рядом со штангой. Немногим погодя случился еще более опасный момент: гостям наконец удалось расчертить комбинацию, которую замыкал Юрий Жирков — мяч угодил в стойку ворот и отскочил обратно в поле.



На старте второго тайма команды обменялись голевыми шансами: прострел с фланга едва не замкнул Алексей Смертин, а удар Максима Жавнерчика в прыжке потащил вратарь гостей Руслан Нигматуллин. Следом под возгласы трибун «Андрюша, давай!» к мячу трижды прикладывался Аршавин, но каждый раз голкипер хозяев Александр Сулима отводил угрозу.

Вскоре белорусы едва не наказали соперника за расточительность: один на один с вратарем оказался Вячеслав Глеб, но Нигматуллин вновь был на высоте. После этого россияне вернули мяч под контроль, и их атакующий порыв все же принес свои плоды. За 10 минут до финального свистка в белорусские ворота был назначен 11-метровый, который удачно исполнил Андрей Каряка.

Основное время поединка в итоге закончилось вничью, и победитель матча определился в серии пенальти. После пяти ударов каждая из сторон нанесла по четыре точных удара, далее началась игра до первого промаха. В следующем же подходе россиянин Роман Шишкин реализовал свою попытку, а Тимофей Калачев — нет. В итоге 1:1 и 5:4 по пенальти, Россия выигрывает матч легенд. Лучшим игроком у нашей команды был признан Станислав Драгун, у соперника — Виктор Онопко.