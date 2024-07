Это был самый жаркий матч лета! Колумбия с Хамесом и тремя игроками РПЛ — в финале Копы

Атакующая линия уругвайцев осталась столь же мощной. Против бразильцев ей пришлось сыграть прагматично, а вот с колумбийцами она расправила крылья. Один только Нуньес в первом тайме привычно запорол несколько убойных шансов: все его четыре удара прошли мимо цели. Если болельщики Уругвая и «Ливерпуля» встретятся — наверняка получится ремейк мема I know what you feel bro (брат, я понимаю твои чувства. — Прим. «Чемпионата»).