Колумбия — в финале Кубка Америки впервые с 2001 года! Как ей это удалось? | Источник: Reuters

Это всего лишь третий случай в истории, когда сборная Колумбии сыграет в финале Кубка Америки. Предыдущий был почти четверть века назад — в 2001-м. Тот турнир вправе считаться самым безумным за 108 лет существования. На нем Гондурас обыгрывал Бразилию, а Аргентина отсутствовала вовсе. Сейчас все по-другому. Колумбия близка к повторению главного успеха в своей истории. Успеха, которого не было ни при Фалькао, ни при Вальдерраме.

Вниз и снова вверх

После ухода Хосе Пекермана, с которым сборная Колумбии дважды выходила в плей-офф чемпионатов мира, команду сильно штормило. Поначалу ее подхватил Карлуш Кейруш. Португалец работал с Колумбией, как с Ираном: крепкая оборона плюс физическая мощь. Добротного тяжелого нападающего Рохера Мартинеса он ценил выше Фалькао, пусть и переломанного, но еще очень даже годного к делу. Из 18 матчей Кейруш выиграл 9. Были яркие вспышки вроде победы над Аргентиной в 2019-м, но кончилось все оглушительным фиаско. Осенью 2020-го Колумбия проиграла в отборе к чемпионату мира сперва Уругваю (0:3), затем Эквадору (1:6). Кейруша попросили на выход.

Сборную принял Рейнальдо Руэда. В России мы называем таких тренеров физруками. Это очень грубо, потому что Руэда — не физрук. Он ставит незамысловатый и простой, но приносящий результат футбол. Стандарты, оборона, самоотдача, тактические фолы, стандарты, оборона, самоотдача, тактические фолы. С этим футболом у Руэды есть достижения. Он выводил на чемпионаты мира Гондурас и Эквадор, но работа со звездными игроками всегда давалась ему тяжело. Руэда требует от них того, чего они делать не хотят. В общем, Руэду критиковали даже после Кубка Америки-2021, откуда Колумбия вернулась с бронзой. Потому что при сильном составе играла скучно, а на групповом этапе обыграла лишь Эквадор. То, что в плей-офф Колумбия на равных тягалась с Аргентиной и Уругваем, никого не впечатлило. Под градом критики Руэда поплыл, а его команда встала. Отбор к чемпионату мира превратился в кошмар. С осени 2021-го по весну 2022-го было 7 матчей без голов: 4 ничьи, 3 поражения. В итоге катарский ЧМ колумбийцы смотрели по телевизору. Руэда был, разумеется, уволен.

Поиски тренера продолжались несколько месяцев, и за это время была даже попытка вернуть Пекермана. Хосе возвращаться в Колумбию не хотел, и тогда возникла кандидатура Нестора Лоренсо.

Те, кто внимательно смотрел чемпионат мира-1990, могут помнить Лоренсо. Защитник итальянского «Бари» получил от Карлоса Билардо вызов в сборную Аргентины и поначалу, видимо, рассматривался как игрок основы. Но первый матч против Камеруна Лоренсо провалил и сел на лавку. Сыграл минут 15 против сборной СССР, а затем появился на поле лишь в финале, в котором Аргентина уступила Германии 0:1.

Карьера, в общем, не задалась. Чемпионат мира не стал точкой взлета, и Лоренсо вернулся в Аргентину, где в 32 года закончил из-за проблем со здоровьем и отсутствия перспектив. Тут-то и появился Хосе Пекерман, который предложил Нестору стать его ассистентом в аргентинской молодежке. Пекерман был одним из первых тренеров Лоренсо. Впервые они пересеклись в начале 80-х в «Архентинос Хуниорс». Это не самый именитый и титулованный клуб Южной Америки, зато его академия известна на весь мир. «Архентинос» называют «Semilliero», что можно перевести на русский как «Сад семян». Называют за то, что клуб воспитал невероятное количество суперзвезд, включая и Диего Марадону. Пекерман работал в системе «Архентинос», и Лоренсо был его учеником. Они не переставали общаться, а в 2000-м стали работать вместе, и это сотрудничество длилось почти два десятка лет.

Лоренсо так прикипел к Пекерману, что не хотел начинать самостоятельную карьеру, даже когда их пути разошлись. И все же в 2020-м он принял перуанский «Мельгар», с которым весьма неплохо поработал. В первом сезоне вывел клуб в Южноамериканский кубок (там команда уже без Лоренсо дойдет до полуфинала), а во втором выиграл Апертуру. Летом 2022-го Лоренсо принял предложение сборной Колумбии.

И Колумбия перестала проигрывать.

Успех

Финал Кубка Америки, 25 матчей без поражений, третье место в отборе к чемпионату мира с семиочковым отрывом от зоны стыков. По идее дальнейший рассказ должен содержать всякие удивительные подробности про тренерские новации. Новый стиль, тактика, подход к игрокам…

На самом деле ничего сверхъестественного. За исключением, пожалуй, того, что Лоренсо частенько знакомит своих футболистов со славной историей. Он, например, устраивал команде встречи с Карлосом Вальдеррамой и Франсиско Матураной — самым успешным тренером в истории сборной Колумбии. Матурана выиграл Кубок Америки-2001, первым вывел Колумбию в плей-офф чемпионата мира, первым выиграл Кубок Либертадорес с колумбийским клубом. Приезжал на базу сборной и Иван Кордоба — автор победного гола в финале Кубка Америки-2001.

Чем-то это напоминает работу с молодежью. На самом деле психология — это сильная сторона Лоренсо. Пожалуй, он главный в мире специалист по Хамесу Родригесу. Всем известно, что Хамес — игрок тонкой душевной организации, которая может порваться от любого ветерка. Лоренсо нашел подход к Родригесу еще тогда, когда был ассистентом Пекермана. В том числе и его стараниями Хамес стал одной из главных звезд ЧМ-2014. Надо признать, что в следующие 10 лет мы не видели столь яркого Хамеса, как теперь. На Кубке Америки у него 1+6 в пяти матчах. Лоренсо бережет своего плеймейкера от критики и новостей из интернета, но при этом дает бытовую свободу. Иными словами, если Родригесу захочется всю ночь играть в PlayStation, то санкций за это не последует.

Ну и главное… На поле Хамес — классическая «десятка», свободная от черновой работы. Ее за него выполняет Джефферсон Лерма, который приставлен к Родригесу, как тафгай к звезде НХЛ. Лоренсо не ставит Хамеса на фланг, и тем более ему никогда не приходило в голову отправить того в опорную зону. Только творчество. При этом, понимая, что капитан сборной с лицом и душой ребенка может захандрить, Лоренсо приготовил план Б. Для этого есть Хуан Кинтеро — тоже талант, тоже с не самой толстой душевной организацией, тоже немного капризный. Но они поладили. Лоренсо сказал Кинтеро, что места в старте у него не будет, но он спасательный круг. Если что-то с Хамесом — то солирует Кинтеро.

Лоренсо очень быстро определился со схемой и нужными игроками. Основным вратарем при нем стал Камило Варгас, который 12 лет ждал шанса за спиной Давида Оспины. Варгас ездил вторым кипером на два чемпионата мира и три Кубка Америки. За 12 лет в сборной он сыграл лишь несколько официальных матчей. Выиграть конкуренцию ему помогли травмы Оспины. Давид окончательно выздоровел в феврале этого года. Лоренсо позвонил вратарю и сказал, что Варгас играл здорово и заслужил место в основе. И Оспина принял роль дублера.

Точно так же при Лоренсо заиграли люди, о которых раньше мало говорили. 28-летний Даниэль Муньос (одно из открытий Копы), 31-летний Хоан Мухика, Ричард Риос — важный игрок «Палмейраса», на которого в сборной долго не обращали внимания.

Ну или Джон Кордоба, ставший основным центральным нападающим. Именно он, а не Матео Кассьера, который трижды вызывался, но в итоге был забракован.

Про Колумбию есть еще один вопрос. Мол, где же Куадрадо. Его Лоренсо звал, но потом у Хуана случилась цепь травм. Пока он восстанавливался, сборная сыгралась. И острой нужды в Куадрадо нет. К тому же при схеме 4−2−3−1 отсутствует идеальная для игрока позиция. Впрочем, если Куадрадо восстановится полностью и найдет себе клуб, где будет регулярно играть, он, скорее всего, еще получит вызов в сборную.