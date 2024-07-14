Сборная Уругвая стала бронзовым призером Кубка Америки

Встреча прошла в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) и завершилась победой уругвайцев в серии пенальти.

Основное время закончилось со счетом 2:2. В составе сборной Уругвая отличились Родриго Бентанкур (8-я минута) и Луис Суарес (90+2), у Канады — Исмаэль Коне (22) и Джонатан Дэвид (80). В серии пенальти футболисты из Южной Америки оказались точнее — 4:3.