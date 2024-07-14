Сборная Уругвая стала бронзовым призером Кубка Америки
Сборная Уругвая стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, победив в матче за третье место команду Канады. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Уругвай
Канада
Встреча прошла в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) и завершилась победой уругвайцев в серии пенальти.
Основное время закончилось со счетом 2:2. В составе сборной Уругвая отличились Родриго Бентанкур (8-я минута) и Луис Суарес (90+2), у Канады — Исмаэль Коне (22) и Джонатан Дэвид (80). В серии пенальти футболисты из Южной Америки оказались точнее — 4:3.
В воскресенье, 14 июля, в финальном матче встретятся команды Аргентины и Колумбии. Аргентинцы — действующие обладатели трофея.