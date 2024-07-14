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09:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Сборная Уругвая стала бронзовым призером Кубка Америки

Сборная Уругвая стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, победив в матче за третье место команду Канады. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Уругвай
Канада
Источник: Reuters

Встреча прошла в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) и завершилась победой уругвайцев в серии пенальти.

Основное время закончилось со счетом 2:2. В составе сборной Уругвая отличились Родриго Бентанкур (8-я минута) и Луис Суарес (90+2), у Канады — Исмаэль Коне (22) и Джонатан Дэвид (80). В серии пенальти футболисты из Южной Америки оказались точнее — 4:3.

В воскресенье, 14 июля, в финальном матче встретятся команды Аргентины и Колумбии. Аргентинцы — действующие обладатели трофея.

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