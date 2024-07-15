«Мечтал уйти именно так»: обращение Ди Марии после завоевания Кубка Америки | Источник: © РИА Новости

Финальный матч Кубка Америки, который состоялся на стадионе «Хард Рок» в Майами (США) и завершился в дополнительное время со счетом 1:0 в пользу аргентинцев (основное время — 0:0), стал последним для Ди Марии в составе национальной команды. Полузащитника заменили на 117-й минуте, он покинул поле со слезами на глазах под аплодисменты зрителей.

«Вот пришел и мой черед уйти со сцены. Я мечтал дойти до финала, выиграть его и завершить карьеру таким образом. Я бесконечно благодарен этому поколению, которое отдало все силы и помогло мне добиться всего того, о чем я мечтал. У меня столько прекрасных эмоций. Завоевание титулов только кажется легким, но это очень непростое дело», — приводит слова Ди Марии TyC Sports.