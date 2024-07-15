Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
14.07
Испания
Англия
Футбол. Еврокубки
16.07
Балкани
УЭ Санта-Колома
Футбол. Еврокубки
16.07
Линколн
Хамрун Спартанс
Футбол. Еврокубки
16.07
ХИК
Паневежис
Футбол. Еврокубки
16.07
Пюник
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
16.07
Целе
Флора
Все события
13:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Мечтал уйти именно так»: обращение Ди Марии после завоевания Кубка Америки

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Полузащитник сборной Аргентины по футболу Анхель Ди Мария после завоевания Кубка Америки заявил, что всегда мечтал завершить карьеру в национальной команде таким образом.

Аргентина
«Мечтал уйти именно так»: обращение Ди Марии после завоевания Кубка Америки | Источник: © РИА Новости

Финальный матч Кубка Америки, который состоялся на стадионе «Хард Рок» в Майами (США) и завершился в дополнительное время со счетом 1:0 в пользу аргентинцев (основное время — 0:0), стал последним для Ди Марии в составе национальной команды. Полузащитника заменили на 117-й минуте, он покинул поле со слезами на глазах под аплодисменты зрителей.

«Вот пришел и мой черед уйти со сцены. Я мечтал дойти до финала, выиграть его и завершить карьеру таким образом. Я бесконечно благодарен этому поколению, которое отдало все силы и помогло мне добиться всего того, о чем я мечтал. У меня столько прекрасных эмоций. Завоевание титулов только кажется легким, но это очень непростое дело», — приводит слова Ди Марии TyC Sports.

Со сборной Аргентины Ди Мария завоевал пять титулов, включая победу на чемпионате мира 2022 года и золото Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Всего с сентября 2008 года на счету футболиста 31 забитый мяч в 144 играх за команду.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
Плющенко послал депутатов 'в космос' после отказа поддержать бойкот ОИ-2024
Итальянского журналиста по ошибке обвинили в покушении на Трампа
'Кличко, не будь трусом': депутат-чемпион отказался от брони и ушел на СВО
'Больше никогда не проиграю этой сучке': история вражды Уильямс и Шараповой
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь