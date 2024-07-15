«Мечтал уйти именно так»: обращение Ди Марии после завоевания Кубка Америки

Финальный матч Кубка Америки, который состоялся на стадионе «Хард Рок» в Майами (США) и завершился в дополнительное время со счетом 1:0 в пользу аргентинцев (основное время — 0:0), стал последним для Ди Марии в составе национальной команды. Полузащитника заменили на 117-й минуте, он покинул поле со слезами на глазах под аплодисменты зрителей.
«Вот пришел и мой черед уйти со сцены. Я мечтал дойти до финала, выиграть его и завершить карьеру таким образом. Я бесконечно благодарен этому поколению, которое отдало все силы и помогло мне добиться всего того, о чем я мечтал. У меня столько прекрасных эмоций. Завоевание титулов только кажется легким, но это очень непростое дело», — приводит слова Ди Марии TyC Sports.
Со сборной Аргентины Ди Мария завоевал пять титулов, включая победу на чемпионате мира 2022 года и золото Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Всего с сентября 2008 года на счету футболиста 31 забитый мяч в 144 играх за команду.