Нойер ушел из сборной Германии: в чем причина и кто его заменит

«Этот день должен был когда-то наступить. Сегодня завершается моя карьера в сборной Германии. Все, кто со мной знаком, знают, что это решение далось мне нелегко. Я дебютировал более 15 лет назад в матче против ОАЭ — тогда я очень волновался. У нас было много взлетов и падений. Главным событием, безусловно, стала победа на чемпионате мира в Бразилии. Оглядываясь сегодня назад, я очень горжусь и благодарен за то, что делил поле вместе с товарищами по команде и был капитаном на протяжении семи лет. Завершением моей карьеры стало то, что я смог восстановиться после травмы и сыграть на домашнем Евро. Хочу поблагодарить всех сотрудников Немецкого футбольного союза, в особенности тренеров вратарей — мы были одной семьей. Я был рад носить футболку сборной Германии. Большое спасибо».