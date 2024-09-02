Антон Зиньковский и Арсен Адамов вызваны в сборную России на матчи с Вьетнамом и Таиландом

Напомним, сборная России сыграет с Вьетнамом и Таиландом 5 и 7 сентября соответственно. Оба своих последних товарищеских матча подопечные Валерия Карпина выиграли с одинаковым счётом 4:0 — 21 марта у Сербии и 7 июня у Беларуси. Перед этим, в ноябре 2023 года россияне нанесли сокрушительное поражение сборной Кубы (8:0).