«Россию всё равно вернут. Через год-два, но вернут». Актуальный Карпин перед сборной

— Польза от сборной и матчей такая же: собраться, понять, чего тренерский штаб хочет. Понятно, что не Сербия и Камерун. Но вариться в своём соку тоже не вариант. У меня есть чёткое понимание, для чего мы играем. Нас всё равно вернут — [через] год, два, но вернут. Евро-2028? Может быть, а может быть, и нет.