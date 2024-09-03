Игрок «Баварии» Йозуа Киммих стал новым капитаном сборной Германии — Eurosport

«Йозуа был одним из трёх капитанов на чемпионате Европы, поэтому логично, что он был и остаётся кандидатом номер один на замену Илкаю Гюндогану. Он пример для всей группы, всегда выкладывается на полную, всегда хочет тренироваться, иногда даже слишком много, всегда идёт вперёд. На Евро он установил новый стандарт игры на позиции правого защитника», — приводит слова Нагельсмана Eurosport.