«Постойте 30 минут здесь — кого в одну калитку обыграете?» Яркий Карпин во Вьетнаме

А первое испытание, с которыми столкнулись игроки — мотоциклы. Сборная и все журналисты опоздали на тренировку — на дороге традиционный азиатский хаос, который всем мешал добраться до стадиона. А при выходе из автобуса футболисты даже через мотоциклы перешагивали, потому что они тут просто везде. На стадионе при этом проходной двор — не спросили, ни кто мы (журналисты) такие, ни аккредитацию. Просто открыт огромный выход к полю — и всё. Журналистов собралось очень много — например, на первом пресс-подходе Валерия Карпина было больше 30 человек, в основном — местные корреспонденты.